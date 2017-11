Ioannis Sfairopoulos: ''Sabíamos que el Barça tendría una motivación extra''

Fotografía: Noelia Déniz (VAVEL.com)

El Olympiacos, líder de la Euroliga junto el Real Madrid y el Khimki de Moscú con un balance de 4-1, cayó ante el FC Barcelona Lassa en el Palau Blaugrana en un choque en el que los de Sito Alonso desarbolaron a los griegos con una muy buena defensa. Ioannis Sfairopoulos, tras la finalización del choque, atendió a los medios de comunicación y no se mostró nada contento con la imagen de su equipo en la Ciudad Condal.

El técnico heleno, nada más arrancar la rueda de prensa, fue preguntado por los últimos sucesos en Cataluña. Sfairopoulos se mantuvo al margen y no quiso responder a algo que mezclaba deporte y política, queriendo responder a tan sólo preguntas sobre el encuentro que su equipo disputó en el Palau.

"En la primera parte mantuvimos al Barça en registros ofensivos bajos respecto a la media, pero luego no tuvimos ideas ni determinación en ataque, y permitiendo 21 asistencias y con nuestros es imposible jugar bien y tener opciones de ganar", manifestó.

''Fuimos pasivos durante gran parte del encuentro''

El entrenador heleno ya avisó antes de arrancar de que el Barça Lassa jugaría con una motivación extra tras las cinco derrotas. "Sabíamos que ellos tendrían una motivación extra tras la serie de derrotas, dije a los jugadores que debíamos dar un paso más y ser agresivos. Pero fuimos pasivos, todo lo contrario que habíamos planeado'', lamentó.

Sobre la posibilidad de que el Olympiacos esté en la Final Four de la Euroliga que se celebrará en mayo de 2018 en Belgrado, Sfairopoulos no quiso pensar en ello. "Ahora mismo no pensamos en el final de la Euroliga sino en el presente. Hay partidos como el de hoy que no hemos jugado bien y que pueden hacerte caer y tirar atrás o servir como motivación, depende de cómo lo gestiones", finalizó.