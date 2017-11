Sito Alonso: "La presión siempre existe aquí, en cada partido"

Sito alonso/ Foto: Vavel.com

Sin duda, la victoria del viernes ante Olympiacos ha supuesto un refuerzo moral importante para el equipo, y así lo reconocía Sito Alonso "nos sentimos liberados por encontrar lo que ya habíamos encontrado al principio de temporada y saber la línea que tenemos que seguir". Tras una racha de derrotas, reconocía sin embargo que han sabido sobreponerse "creo que hay que saber afrontar las situaciones cuando vienen regular, cuando vienen peor y cuando vienen bien, pero sabiendo que el objetivo que tenemos es mejorar como equipo".

Bilbao como nueva piedra de toque

Ante la nueva oportunidad de seguir creciendo que supone Bilbao, el técnico aseguraba que Bilbao "es un rival que hace las cosas muy bien, sobre todo porque está anotando con una facilidad increíble. Se va casi siempre por encima de los 90 puntos". El entorno también es importante "es una cancha que también exige una buena comunicación [...] el abiente es adverso y con muy buena linea para el equipo contrario". Y repasaba alguna claves "ser consistentes en las cosas que hemos re-adaptado otra vez, ser muy buenos a nivel defensivo y sobre todo, pensar que el objetivo es jugar bien los cuarenta minutos [...] Llegar al final con opciones de disputar el marcador".·

Alonso vuelve a la que fue su casa, y admitía que "siempre es especial volver a los sitios donde has estado [...] es la segunda vez que voy a ir, la primera no me recibieron muy bien al irme a Baskonia. Sin embargo yo tengo un gran cariño a la gente de allí, a los aficionados, al club... y guardo muchas amistades en Bilbao así que siempre es especial".

Moerman también vuelve a Bilbao

Otro integrante de la plantilla blaugrana como Adrien Moerman militó en Bilbao, y a este respecto comentaba " Es siempre un placer volver a Bilbao, hay un gran ambiente con la afición, y será duro aunque si jugamos fuerte como ayer debería ser suficiente para nosotros".