Sito Alonso: ''Ningún rival es fácil''

Fotografía: Jordi Valle (VAVEL.com)

El técnico del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, compareció ante los medios de comunicación en la previa del choque de la jornada seis de la Turkish Airlines EuroLeague ante el Anadolu Efes, el colista de la competición aunque, sin embargo, se trata de un rival muy peligroso. El técnico azulgrana habló del choque de mañana e incluso tuvo que responder a una pregunta sobre el clásico del domingo, pese a tener un choque de por medio.

Hay una frase que Sito tiene muy clara, y es que ningún partido es fácil. "No hay partido fácil. Para nadie en la Euroliga el calendario es fácil. Anadolu Efes es un equipo que tiene experiencia y sabe manejar situaciones de este tipo. Es un partido peligrosísimo. Si nos dejamos llevar por la clasificación cometeremos un error grave porque es un equipo bien hecho con jugadores capaces de anotar en muchas posiciones", avisó.

"Que del resultado contra el Anadolu Efes dependa nuestra confianza para jugar luego contra el Madrid es de equipo débil. Esa es mi filosofía. Tienes que afrontar este partido con las garantías de lo que estamos trabajando sabiendo que será un partido muy complicado sabiendo que si pierdes tendrás que jugar pronto contra el Madrid y si ganas, también", dijo.

Sito Alonso no quiso ponerse ninguna medalla tras la victoria ante el potente Olympiacos, pero tampoco quiso desprestigiarse tras las cinco derrotas consecutivas. "La confianza la da el trabajo. No entiendo de ganar o perderla por el resultado. Hay que tener una mentalidad más fuerte que no dependa de una pequeña crisis. Este calendario exige tener una fuerza mental fuerte. Ni subir alto cuando ganamos ni bajar cuando perdemos. Quiero mantener una línea de trabajo y estoy convencido que vamos a hacer un buen partido", señaló.

Para acabar, el técnico habló de la importancia de mantenerse entre los ocho primeros durante toda la temporada, cosa que la pasada temporada no se logró. "Me importaría mucho estar entre los ocho primeros a final de temporada. Lo importante es cómo acaban las cosas en una competición tan reñida como esta con equipos de tanto nivel y hay que mantener la calma sin caer en la relajación para estar entre los mejores. Cuantas más semanas estemos entre los ocho mejores, mejor; pero sobre todo hay que acabar entre ellos", finalizó.