Sito Alonso: "Hemos dejado que el equipo contario juegue y domine las cosas que mejor hace"

El Barça parecía haber remontado el vuelo con dos victorias consecutivas tras la pésima racha de cinco derrotas seguidas. Sin embargo, el partido contra Anadolu Efes hizo que algunos de los fantasmas del pasado volvieran a aparecer.

Que la actuación del FC Barcelona contra el equipo turco no había sido buena, era algo evidente. Pero, si a alguien le quedaba alguna duda, solo hacía falta verle la cara a Sito Alonso. El entrenador atendió a los medios tras la cuarta derrota en Euroliga de la temporada y su lenguaje corporal ya permitía augurar el mal sabor de boca del jefe del vestuario.

“Al inicio no hemos mostrado lo que tenemos que mostrar a un equipo que tiene la dificultad y el ansia de conseguir su primera victoria,” decía el entrenador azulgrana, visiblemente decepcionado con la actuación del equipo. “Hemos dejado que el equipo contario juegue y domine las cosas que mejor hace.”

El equipo turco ha sido capaz de dominar al Barça desde el principio del partido, obligando a los catalanes a ir a remolque durante todo el encuentro. La mala racha inicial ha decidido, prácticamente, todo el encuentro. Y es que, desde ese momento, los locales han sido incapaces de levantar el vuelo.

“Estamos acusando muchas veces que, cuando estamos cinco puntos abajo, parece que tenemos prisa por remontar y no jugamos bien en ataque,” analizaba Sito Alonso al comentar las dificultades que tiene el equipo a la hora de remontar. “Tenemos ansia, también, por defender; y permitimos cosas sencillas por precipitarnos y presionar, a veces, más de lo normal.”

Y es que parece que el Barça es incapaz de jugar bien cuando el partido está apretado, ya sea estando detrás o delante en el marcador. “Tenemos prisa por remontar, cuando cuatro o cinco puntos en tu casa no son nada si tienes la mentalidad suficiente,” concluía el míster. “En cambio, cuando nos liberamos y se van de diez o doce, otra vez volvemos a ser más agresivos.”

"Hemos hecho un mal partido y tenemos que reflexionar en muchas cosas; individualmente y como equipo."

Sito Alonso se mostró, además, muy decaído por no haber podido trasladar lo trabajado en los entrenamientos al parqué del Palau. “Creo que lo que han entrenado esta semana no se parece en nada en absoluto a lo que han hecho hoy en la pista. No me sabe mal solo por mi, sino me sabe mal por ellos,” se lamentaba.

El estado de forma del equipo ha fluctuado mucho, tal vez demasiado, en este inicio de temporada. “Empezamos con un gran subidón de juego e intensidad y lo perdimos en muy pocos días; porque fueron pocos días muy seguidos,” comentaba Sito. “Hoy volvemos a acusar situaciones que no son buenas para nosotros y que no hacen que nuestros aficionados entiendan lo que estamos buscando.”

Ahora, el FC Barcelona debe recuperarse de este duro golpe y comenzar a prepararse lo antes posible. Y es que este fin de semana viajan a la capital para disputar el clásico contra un Real Madrid que continúa invicto en liga. “Tenemos que analizar, sobre todo a nivel individual, las cosas que hemos hecho mal, corregirlas y dar un paso adelante,” decía el entrenador. Mientras no cabe duda de que sigue habiendo mucho trabajo que hacer, también es evidente que jugar contra el Madrid da una motivación extra. Habrá que ver si eso marca la diferencia.