Sito Alonso: "Si jugamos a este ritmo, es difícil que nuestros sistemas salgan"

Sito Alonso en rueda de prensa | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Llega el primer clásico de la temporada, y pese a que ninguno de los contendientes se encuentra en su mejor momento, sin duda es el equipo de Sito Alonso el que peor comportamiento presenta. En rueda de prensa coincidía con los medios en que el equipo no está jugando al mismo nivel que entrena: "Es la pregunta que yo me hago también, el entrenamiento es de una intensidad un millón (de veces) superior al partido de ayer. Yo creo que quizás tenemos que sentar las bases de dónde estamos, además estando en un club como éste tienes que respetar mucho más la sensación de agresividad que tiene que mostrar este equipo", comentaba. "Si un equipo mío actúa a un nivel de intensidad bajo, conmigo no puede jugar" continuaba, en un claro aviso a sus jugadores a los que no vio con el nivel de agresividad necesario en el partido ante los turcos en el Palau Blaugrana.

Los playmaker blaugranas

En el aspecto de ritmo, el técnico analizaba a sus dos directores de juego: "Los dos bases que tenemos son opuestos, en el sentido de los objetivos que tienen que aportar cada uno de ellos al equipo. Thomas está haciendo un trabajo muy bueno en anotación, asistencia y -por momentos- de dirección, aunque quizá no es un base director", precisaba. En cuanto a Pressey, era mucho más tajante: "Quedó demostrado ayer, en cuanto no juega al 100% de intensidad, no puede jugar. Es una cosa que tiene clara él, y si no lo hace es difícil que pueda adoptar el rol que tiene en el equipo. Es un jugador que ha venido para dotar al equipo de una intensidad, una agresividad constante durante el partido", señalaba.

Sobre el rival

Ante las dudas planteadas por los medios sobre si las lesiones sufridas por el rival del domingo pueden deberse a un exceso de minutos de los jugadores, Sito Alonso se mostraba en absoluto desacuerdo: "Es un equipo que tiene una plantilla muy, muy larga y que tiene unos automatismos de muchos años atrás que les permiten afrontar las dificultades de una manera mucho más sencilla a nivel táctico", elogiaba. Y elogiaba la actitud del equipo de Pablo Laso ante las repetidas bajas que están sufriendo: "Yo creo que ellos entienden la situación que se genera cuando un jugador se lesiona y dan un paso adelante todos", valoraba.