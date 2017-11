Debacle en Bamberg

Google Plus

El FC Barcelona Lassa sumó su quinta derrota en la Turkish Airlines EuroLeague 2017-18 después de caer en la localidad alemana de Nürnberg (el choque no se pudo jugar en en Brose Arena de Bamberg por ocupación del pabellón en dicho horario) pese a llegar a ganar de 26 puntos en el primer cuarto, algo muy difícil de remontar pero que el Brose consiguió hacer a base de no dejar de creer y hacer muy buenas defensas tras el desastroso primer cuarto que pareció sentenciar el encuentro, pero que no fue así.

Los mejores del partido fueron, por parte alemana, Ricky Hickman (14 puntos) y Dorell Wright (26 de valoración). Por parte azulgrana, los mejores fueron Kevin Seraphin (13 puntos) y Rakim Sanders (26 de valoración).

Espectacular inicio del Barça Lassa

El conjunto dirigido por Sito Alonso no pudo empezar mejor en el Nurnberger Arena pues rápidamente cogió una renta de diez puntos de ventaja y en tan sólo siete minutos consiguió llegar a los 28 puntos, que al final del cuarto llegaron a ser 36 y pudieron ser más de no haber fallado los últimos tres ataques. El 12/13 en tiros y el 3/4 en triples iniciales fue todo un espejismo pues aunque el inicio de los visitantes fue más que bueno, aún quedaba por llegar lo peor.

La tónica del segundo cuarto fue prácticamente parecida a la del primero, con un Barça sólido en defensa y efectivo en ataque, llegando a vencer por 24 puntos a cinco minutos del descanso. Pero a partir de ese instante ya todo fueron malas noticias, pues antes de ir al túnel de vestuarios el Brose Bamberg hizo un parcial de 10-0 que hizo que los alemanes se fueran al intermedio 12 puntos abajo, después de haberlo hecho en algún instante del choque por 26, dando mucha vida a los de Andrea Trinchieri.

Remontada alemana

En la reanudación, el Brose Bamberg consiguió ponerse a tan sólo seis puntos de desventaja (48-54) y eso puso muy nervioso al Barça Lassa, que a diferencia del primer cuarto, se atascó en ataque y era blando en defensa, mostrando un poco la cara del encuentro en el Palau ante Anadolu Efes.

El Barça despertó (50-61) pero un parcial de 8-0 para los de Bamberg hizo que en el banquillo azulgrana sonaran de nuevo las alarmas. Un triple de Heurtel daba tranquilidad a los suyos pero rápidamente respondió Hickman con un 3+1 que dejó al Brose cuatro puntos abajo antes de afrontar los últimos diez minutos de partido.

En el último cuarto, el Brose siguió siendo mejor y pasados cinco minutos consiguió ponerse a un punto, para luego en la siguiente jugada robar el balón y ponerse por delante por primera vez en todo el partido, situación que acabó de desarbolar a los de Sito Alonso. El último minuto de choque con tres puntos arriba para los alemanes estuvo destacado por los múltiples fallos visitantes en su acecho por empatar y por el acierto exterior de los locales, que acabaron sentenciando el partido y dejando muy tocado al Barça Lassa en Euroliga.

Calendario complicado

Tras la derrota en tierras alemanas, el Barça obtiene un balance de 2-5, empatado con el colista de la competición, y si todo fuera malo pues aún lo será más cuando los jugadores, dirigentes y cuerpo técnico vea el calendario. Los próximos dos encuentros serán en casa ante dos buenos equipos como son Valencia Basket y Maccabi, para luego viajar a Moscú para enfrentarse al CSKA y recibir al actual campeón de la competición Fenerbahçe Dogus. Después de enfrentarse a los de Obradovic, el conjunto azulgrana visitará la capital para jugar ante el Real Madrid y días después recibirá al siempre complicado Unicaja. Finalmente, la primera vuelta acabará con dos partidos fuera de casa ante el Baskonia y el Khimki de Georgios Bartzokas; todos los encuentros citados lógicamente se disputarán habiendo de por medio partidos de Liga Endesa los fines de semana e incluso el parón por ventanas FIBA.