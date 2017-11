Sito Alonso: "Tenemos que intentar ser mucho más regulares"

Sito Alonso durante una rueda de prensa (Foto: Gorka Zaldivar)

En la rueda de prensa de la previa del partido de Euroliga frente a Valencia Basket, el entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso habló sobre el estado anímico de la plantilla tras la derrota sufrida en Nüremberg frente a Brose Basket. Ha dicho que entiende que para los aficionados culés es difícil comprender como se pierde una ventaja de 26 puntos y como no se es capaz de dominar un partido así. Sito ha insistido en que el estado de ánimo del equipo tiene que estar bien para poder seguir en la dinámica que estaban y poder mejorar la situación.

Así mismo, el técnico de Barça Lassa hizo hincapié en que la clave del partido fue el final de la primera parte, en la que el equipo perdió su identidad y olvidó lo que les había llevado a dominar por 12 a 28 en el primer periodo. Sito Alonso apuntó que el problema del equipo frente a Brose Basket fueron los pequeños detalles, que marcaron una diferencia demasiado grande con el rival.

"El equipo ha perdido la intensidad con la que jugó en los primeros cinco partidos de temporada, pero ha ganado mucho tácticamente". Sito Alonso dijo que uno de los grandes problemas que debe solucionar el Barça Lassa son los picos, pues los altos están bien, pero los bajos son profundos. Para el técnico madrileño, la solución reside en su gestión de la plantilla, en saber equilibrar las rotaciones, que según él, es lo que provoca que se pierdan estas grandes ventajas que consigue el Barça.

"No pasa por mi cabeza ninguna situación en la que no cuente con alguno de los jugadores que tengo". Estas fueron las palabras con las que Sito Alonso contestó a la pregunta de si necesitaba alguna pieza más para mejorar su equipo. Sin embargo, no encaja con lo que está haciendo en las pistas, pues está claro que hay jugadores que no cuentan para el técnico y otros que jugarán pase lo que pase.

Sito reconoció que reservó a Pierre Oriola para el partido frente a Valencia Basket y que quizás eso le pasó factura, pues el de Tàrrega aporta mucho al equipo.

El entrenador de FC Barcelona Lassa se mostró algo agresivo y a la defensiva a lo largo de la rueda de prensa y defendió por activa y por pasiva sus actuaciones y decisiones en otros encuentros.