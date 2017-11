Sito Alonso: "El equipo que ha perdido el primer partido tiene una motivación extra"

Google Plus

Sito Alonso / Foto: VAVEL.com

Hasta cuatro encuentros disputarán esta semana los hombres de Sito Alonso, y salvo la inexplicable derrota en Alemania ante Brose Basket, los tres primeros han generado buenas sensaciones. La victoria en Madrid ante el líder supuso un refuerzo importante en la moral de cuadro blaugrana para afrontar este pequeño November Madness, mientras que el viernes en Barcelona se corroboró de alguna forma que en los partidos más exigentes el equipo ofrece su mejor versión. Los Moerman, Ribas, Seraphin -y sobre todo un Oriola infalible ante su ex-equipo-, demostraron que el bloque tiene tal amplitud de registros que siempre hay en el banquillo alguien capaz de tirar del carro en momentos adversos.

De nuevo Valencia

"Da igual si se pierde o se gana en función de los que has hecho, si has hecho las cosas bien, si has trabajado bien..." apuntaba Sito Alonso en la previa al segundo duelo ante el bloque de Txus Vidorreta. "Ahora tenemos un doble enfrentamiento, que eso siempre es difícil: cuando juegas contra un equipo dos veces seguidas, siempre cuesta", aseguraba, pero remarcaba un punto vital teniendo en cuenta el factor cancha, que de nuevo puede marcar la diferencia:"sobre todo tener la misma mentalidad de hacernos respetar cuando jugamos en casa".

Y es que ambos técnicos se conocen sobradamente, no en vano se han cruzado hasta en 16 ocasiones en Liga Endesa, de los que el bilbaíno ha conquistado diez vcitorias. A este respecto, el madrileño declaraba:"si es contra un equipo de fuera las variantes o el conocimiento puede ser un prquito menor, pero (son) dos rivales que se conocen muy bien, con jugadores que se conocen muy bien; entonces, siempre el equipo que ha perdido el primer partido tiene una motivación extra para jugar el segundo sobre todo cuando lo hace fuera de casa".

Para concluir, inicidía en el mensaje de tratar de evitar la relajación: "tenemos que estar preparados con la máxima ambición para hacer las cosas lo mejor posible", concluía.