El dilema del Barça Lassa con Tyrese Rice

Google Plus

Fotografía: Noelia Déniz (VAVEL.com)

La era Georgios Bartzokas duró mucho menos de lo esperado. O de lo que hubiera querido desde un principio Rodrigo de la Fuente. Y con su paso final, inició una nueva revolución en el club. Donde con un nuevo organigrama en la sección de baloncesto, dando la entrada y poderes a Nacho Rodríguez.

La idea de De la Fuente era clara: cambio radical en el banquillo y en la misma plantilla. De tal manera que a parte de cambiar a Bartzokas por Sito Alonso, hasta diez jugadores de la primera plantilla eran nuevos. Pero había uno, de nombre Tyrese Rice, que aunque se quiso cambiar y dejar atrás con el nuevo proyecto, siguió allí.

Nacho Rodríguez fue claro con el problema del base desde un inicio. Sin dudar de que el norte americano posee un talento innato, no lo quería en la plantilla -y muy posiblemente siga sin quererlo- dado a su comportamiento fuera de las pistas. Dado que había sido visto de forma repetida en el casino de Barcelona, había salido cuando no era el momento y hasta llegó a llegar tarde para el viaje a Valencia en los últimos playoffs, siendo salvado por Juan Carlos Navarro, quien lo llevó en coche.

Aún así, conseguir que otro equipo se haga hecho con los servicios de Rice hasta la fecha ha sido misión imposible. Su elevado contrato hace que ningún club quiera pagarle lo mismo a un jugador con la reputación que se está ganando. Y el jugador tampoco está dispuesto a perdonar dinero. Por lo que desde la dirección del FC Barcelona Lassa lo han tenido apartado del equipo.

Por su parte, Tyrese Rice no ha ayudado a mejorar la situación con el Club. Su actividad social en Twitter no ha parado. Y no para el bien del club. Tweets con preguntas como qué era la LEB Oro o qué bien está en el sofá de su casa mientras el Barça pierde, han incendiado aún más la relación club-jugador.

De nuevo, problemas con los bases

Los bases siguen siendo un gran dolor de muelas para el conjunto blaugrana. No hay duda que el tandém que forman Thomas Heurtel y Phil Pressey es mejor que el de la pasada temporada. Donde Rice tenía que jugar treinta minutos por noche y llegó ya a la Copa sin fuerzas en las piernas. Pero sigue siendo insuficiente.

En un conjunto que compite al máximo nivel, teniendo que aspirar en las posiciones nobles de la Euroleague y a ganarlo todo en España, dos bases son insuficientes. Es imposible poner en duda el talento ofensivo de Heurtel, al igual que la entrega de Pressey, pero el francés acaba siendo tan penalizante como el segundo en el apartado ofensivo.

A Pressey se le ha de elogiar en gran magnitud su entrega en cada partido, y más ahora en un FC Barcelona Lassa que carece de ella. Pero es insuficiente. Su inteligencia en pista es bastante pobre y cuando él debe tomar el rumbo del ataque, en el Barcelona cada uno libra la guerra por su cuenta, sin sistema alguno.

Con Heurtel el problema es muy diferente. Sí que es cierto que el juego del Baça con el francés en pista es mucho más coral. Además de tener a un jugador del talento del base para desatascar momentos complicados. Pero al final su capacidad defensiva y sus dudosas tomas de decisiones en los minutos finales no acaban de ofrecer una productividad positiva de Heurtel para los azulgranas.

¿Qué hacer con Tyrese Rice?

Lo cierto es que la situación se antoja complicada, aunque parece que el jugador ha dado un primer paso para solucionarla. Y es que Tyrese Rice ha tomado la iniciativa con el Club y dice que quiere jugar, según hemos podido saber. Cosa que no tendría que resultar extraña en un jugador con contrato. Dejando así la pelota en el tejado de Nacho Rodríguez. ¿Qué debe hacer?

Lo cierto es que el Barcelona necesita de un tercer base. Y es más, según el portal FullBasket, ya se han puesto en marcha para hacerse con un tercer base. Entonces, y más con como está yendo el inicio de campaña, surgen los fantasmas de la pasada temporada. Cuando tras un mal inicio se quiso sondear el mercado. Y el resultado fue catastrófico.

Por lo que por segunda temporada consecutiva, en Can Barça han visto como dos bases es insuficiente para competir con lo mejor de Europa. La diferencia con el año pasado es que esta temporada pueden tener la solución en casa: Tyrese Rice.

Lo cierto es que Rice tiene un gran talento. Y a diferencia de la pasada temporada, contará con un base de gran nivel como Heurtel para ir intercalando minutos y no acabar agotado. Además de que Sito Alonso podría contar con Phil Pressey como especialista defensivo para momentos puntuales.

Puede que dicha solución no acabe resultando, pero tras ver como la pasada temporada los fichajes tras tres meses de temporada no daban resultado alguno y que el Barcelona está incluso peor que el año pasado a estas alturas, puede que su mejor opción sea tirar del jugador con pasaporte montenegrino.