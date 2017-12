Sito Alonso: ''Tenemos capacidad para revertir la situación''

Fotografía: Noelia Déniz (VAVEL.com)

Sito Alonso, entrenador del FC Barcelona Lassa, habló ante los medios de comunicación en la zona mixta del Palau Blaugrana en la previa al choque contra el Unicaja de Málaga en partido correspondiente a la 13ª jornada de la Turkish Airlines EuroLeague. El madrileño habló sobre los últimos partidos de los azulgrana y la mala dinámica; no quiso hablar de incorporaciones.

En referencia al mal momento que atraviesa el equipo, Sito Alonso habló muy de manera muy clara. “Nada tiene que desmoralizar a gente que trabaja para conseguir un objetivo. Está claro que los dos últimos partidos no han sido exactamente como queríamos, el nivel de dureza o de exigencia que nosotros nos ponemos no fue el que estamos buscando. Pero tenemos capacidad para revertir la situación, sin ningún tipo de duda”, dijo.

“Tras el partido de Gran Canaria los vi realmente abatidos, vieron que no eran ellos mismos durante los cuarenta minutos. Yo lo que les digo es que no merecen jugar así, con esa presión o agarrotamiento durante muchos minutos. Quiero que estén tranquilos porque la confianza en lo que están haciendo es máxima”, señaló.

Uno de los grandes problemas del Barça Lassa es la defensa, llegando a encajar más de 87 puntos por partido en los últimos encuentros, pero no es la única preocupación del técnico madrileño. “Para mí no es la estadística sino la sensación. En estos dos últimos partidos el rival ha anotado más fácil de lo que nos gusta. Pero no solo pensar en la defensa sino en ser un equipo que es capaz de anotar con facilidad y meter muchos puntos y que no nos podemos agarrotar. Tienen que dar todo lo que tienen sin pensar en lo que pude pasar”, puntualizó.

Con un discurso muy parecido al de Bartzokas la pasada temporada, Sito también habló de la dureza de la Euroliga. “La Euroliga marca un poco las circunstancias del jugador, es lo más importante para ellos. Pero el jugador tiene que ver que la Euroliga no es un camino fácil. Tenemos que buscar más el cómo competir que las victorias en sí. Si piensas en que hay que ganar muchas veces te olvidas de las cosas que tienes que hacer para competir”, dijo.

Por último, Sito Alonso no quiso mojarse sobre un posible fichaje. “Un club como el Barça siempre está abierto a cualquier situación durante el año en cuanto al mercado, pero lo más importante es confiar en la gente con la que has comenzado un nuevo proyecto y que te ha demostrado que tiene nivel y capacidad para hacer las cosas bien. Lo que pasa es que nunca se sabe lo que puede pasar en un equipo. En este momento la confianza en los jugadores y en el equipo tiene que ser máxima”, finalizó.