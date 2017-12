Sito Alonso: ''No tenemos más opción que rehacernos ya''

Google Plus

Fotografía: Noelia Déniz (VAVEL.com)

Sito Alonso habló ante los medios de comunicación después de la derrota del FC Barcelona Lassa en el Palau Blaugrana ante el Unicaja de Málaga por 83-90. El madrileño habló de las sensaciones del encuentro, que fueron bastante diferentes a la de los choques ante Tenerife y Gran Canaria, del próximo partido en Vitoria-Gasteiz y de la necesidad de "rehacerse ya".

Sobre las múltiples derrotas consecutivas y el hecho de estar más fuera que dentro de la Euroliga, Sito Alonso fue prudente y ya quiso pensar en el choque del Buesa Arena. "Entiendo que la gente no es capaz, cuando las cosas son difíciles, de rehacerse porque cuesta más. Ya tenemos en mente el partido de Vitoria y los primeros planes para conseguir la victoria, no tenemos más opción que rehacernos ya, jugadores y entrenador", dijo.

"Lo más importante es conseguir una victoria. Hay que ir a Vitoria con la sensación de que podemos ganar allí. Tenemos que convencernos de que podemos plantar cara y ganar en Vitoria, es el único objetivo que tenemos ahora", aseguró.

Una de las cosas más importantes que debe superar el equipo es el bloqueo mental, que hace que "juegues peor y no tengas tantas ideas en algunos casos". "Tenemos que ganar y estar preparados para que el bloqueo mental no se dé. No es bloqueo que el rival meta tantas canastas en uno contra uno, pero nos han generado demasiadas ventajas. Lo que tiene que hacer el equipo es que esas pequeñas desventajas buscar más el apoyo grupal", señaló.

Por último, habló de las sensaciones que, según él, fueron muy diferentes respecto a la de los partidos ante Iberostar Tenerife y Herbalife Gran Canaria. "Tengo la sensación de que el partido es muy diferente a los dos jugados anteriormente. La derrota no nos sirve, pero ante Madrid y Gran Canaria la sensación grupal no era la de hoy. El equipo ha compartido y jugado mejor la pelota, con mejor ritmo de partido", finalizó.