Sito Alonso "En el equipo hay gente que quiere funcionar y quiere trabajar"

Fotografía: Noelia Déniz (VAVEL.com)

Sito Alonso compareció ante los medios de comunicación después de la derrota por 82 a 85 ante el Baskonia, en el partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la Euroliga, donde el Barcelona estuvo a solo un paso de ganar el partido después de ir perdiendo por 25 puntos en el tercer cuarto, pero finalmente no pudo consumar la victoria.

En primer lugar, el entrenador azulgrana se mostró crítico con una parte de la plantilla. “A veces el talento físico e individual se valora en exceso, y es mucho más importante para formar un equipo y estar trabajando cuando las cosas no acaban de salir tener jugadores comprometidos que luchan, que trabajan, y para mí no todos los que han disputado el partido tienen esa característica hoy”, dijo, y quiso agradecer el trabajo y compromiso en concreto de cinco jugadores, durante los últimos compases del encuentro. “Pau Ribas, Juan Carlos Navarro, Adam Hanga, Ante Tomic y Moerman para mí han dado una exhibición. Estos cinco jugadores, (hay más jugadores), pero el ejemplo que han puesto, algunos son los que más tiempo llevan en el Barça, y saben un poco cómo se representa el escudo de este club. Estoy muy orgulloso de ellos, para mí ha sido un aprendizaje grande el poder entrenarlos estos últimos doce minutos”, añadió.

El técnico madrileño condenó el dominio del Baskonia a “el grandísimo acierto, permitido por nosotros, de los tiros de Toko Shengelia”, que provocaron “una mentalidad débil” de alguno de sus jugadores en la cancha, y que repercutió negativamente en el devenir del partido.

También afirmó que él siempre está capacitado mentalmente, en cualquier situación, y “sobre todo cuando en el equipo hay gente que quiere funcionar y quiere trabajar”, reforzando su afirmación con este argumento, para conseguir salir de la mala racha que está atravesando el equipo. Pero tampoco quiso ocultar la realidad, ya que repetidamente ha tenido que salir a justificar las derrotas de su equipo. “La situación del equipo no es fácil, pero el camino mostrado es muy claro y es el que hay que tomar, no hay otro. Muchísimo más que la técnica, la calidad… sin eso, no valen absolutamente para nada” refiriéndose claramente al carácter mostrado por una parte del conjunto azulgrana en el último período y parte del tercero.

Para concluir con la rueda de prensa, Sito intentó rectificar y no quitarles méritos a los jugadores que, en cierto modo, había criticado anteriormente en sus declaraciones en contraste con los cinco a los que había felicitado. “Creo que he sido bastante claro. Creo que son equipos totalmente diferentes, pero eso no quiere decir que esos jugadores que no han jugado esos últimos doce minutos no tengan este crédito de respeto que tengo sobre ellos, por supuesto, pero no tanto” finalizó.