Sito Alonso: "Hemos de mantener este buen juego"

Foto: Noelia Déniz

Nuevo reto para un Barcelona Lassa en constante crecimiento y que se juega gran parte de la temporada en la visita a Panathinaikos. Los azulgranas están ante una prueba importante y, tras encadenar cinco victorias, han recuperado las buenas sensaciones que dejaron en el tramo inicial de temporada.

Sito Alonso habló en la rueda de prensa previa al encuentro, sobre la dificultad de ir al OAKA y de Panathinaikos; también comentó las bajas de Kevin Serpahin y Rakim Sanders y finalmente explicó lo que espera del partido y el objetivo del equipo de seguir creciendo.

"Va a ser un partido muy diferente"

La primera jornada de Euroliga dejó una victoria esperanzadora de los azulgrana, pero la situación ha cambiado mucho desde aquel día. Alonso indicó que "Han evolucionado mucho desde el primer partido, no suelen dejar oportunidades en su pista y controlan los partidos", además explicó que "Lo más peligroso no es el ambiente de la pista, lo peligroso es el equipo; no pasan por muchos bajones y la afición les ayuda a parar esos malos momentos", señalaba el madrileño.

Foto: Noelia Déniz

A continuación habló sobre las bajas de Kevin Seraphin y Rakim Sanders para el encuentro en Grecia. Sobre el francés comentó que "Está lesionado y sigue en proceso de recuperación, por lo que no estará disponible para nosotros", al hablar sobre Sanders explicó que "Está haciendo las cosas bien, pero por ahora estoy contento con los jugadores que están en la lista y ahora tiene que trabajar para volver a las convocatorias", indicó el técnico azulgrana.

Finalmente hizo una valoración del partido que espera ante Panathinaikos. El madrileño dijo que "El dinamismo de nuestro juego nos puede ayudar a superar su defensa, ahora el equipo ha variado sus esfuerzos en los momentos de partido y eso nos ha ayudado a mejorar", seguidamente comentó que "El objetivo es mantener este buen momento en juego y, si podemos, también en victorias. Ahora hemos de pensar en el partido de mañana, solamente pensando en el día a día podemos acercarnos a los ocho primeros", explicó el madrileño.