Previa Panathinaikos Superfoods-FC Barcelona Lassa: que siga la racha

Foto: Vavel.com

Viendo la clasificación de la Euroliga tras 16 jornadas disputadas, da la sensación de que apenas superado el ecuador de la fase regular es pronto aún para emitir valoraciones firmes. Las posiciones se van definiendo y los tradicionales aspirantes al cetro continental comienzan a ocupar las primeras plazas con el objetivo de conseguir el factor cancha en el cruce previo a la anhelada Final Four.

Ahí aparece precisamente el equipo de Xavi Pascual, cumpliendo los pronósticos o quizá incluso algo mejor de lo esperado, ocupando el tercer puesto a apenas una victoria de un sólido CSKA. El equipo griego ha conseguido hacer del Pabellón Olímpico de Atenas un bastión donde no ha sucumbido en el transcurso de la temporada. Y es que en la liga doméstica se mantiene también invicto, aunque en este caso no sólo como local: en los 11 partidos de campeonato disputados no conoce la derrota.

Centrándonos en la Euroliga, el referente del equipo sigue siendo un año más Nick Calathes. En su tercer y último año de contrato con los helenos, el greco-americano es el máximo asistente de la competición con 8 pases de canasta por encuentro, liderando además a su equipo en puntos (13,7 de media) y robos (1,7). A sus casi 39 años se mantiene como uno de los playmakers más destacados del continente, con un amplio repertorio de recursos entre los que destaca -aparte de capacidad de asistir- su juego al pick & roll, su capacidad de penetración e incluso su capacidad de postear ante bases de menor envergadura.

James Gist y Chris Singleton son los principales beneficiarios de los pases de canasta de Calathes, aunque ambos interiores saben crearse sus propias opciones de tiro y mantienen buenos porcentajes desde más allá del 4.70. Completan el cinco inicial habitualmente Thanasis Antetokounmpo y Matt Lojeski, aunque con menor producción anotadora que los anteriores.

Desde el banquillo, KC Rivers y Nikos Pappas aseguran más de 10 puntos por encuentro cada uno, siendo la auténtica amenaza de lanzamiento exterior de un conjunto que asegura un 41 % de eficacia en triples, el tercer mejor registro de la competición.

El conjunto de Sito Alonso sigue buscando cierta estabilidad en sus rotaciones de jugadores que le permitan asegurar continuidad en sus resultados. Nadie duda de la calidad de la plantilla, pero el propio técnico ha puesto en duda el compromiso de algunos de sus integrantes en varias ocasiones. El principal afectado está siendo un Rakim Sanders que está quedando fuera de las convocatorias en algunos de los últimos encuentros. En su lugar, Aleksander Vezenkov ha entrado con fuerza en la rotación en los últimos encuentros haciendo buenos los reconocimientos del técnico madrileño durante la temporada, que insistía en que su compromiso en los entrenamientos iba a encontrar merecido premio.

El equipo llega a Atenas tras dos victorias consecutivas de cierto empaque. En Rusia ante Khimki y sobre todo la pasada semana ante el líder CSKA, el equipo ha mantenido una mayor consistencia defensiva dejando en 65 y 72 puntos respectivamente a sus rivales.

Los franceses Seraphin y Heurtel siguen siendo los baluartes ofensivos. El base es el segundo máximo asistente de la competición continental con casi 7 pases de canasta por encuentro, y ante Calathes tendrá la oportunidad de confirmar su buen estado de juego. El center por su parte sigue siendo el máximo anotador y reboteador del equipo (12.1 y 4.9 de media), aunque en esta ocasión tendrá que prestar especial atención a la polivalencia de un James Gist que busca el lanzamiento exterior con asiduidad.

La mayor calidad y profundidad del banquillo del FC Barcelona puede ser un factor determinante para conseguir una victoria importante en las aspiraciones del equipo. Sólo un Hanga que viene de menos a más supera los 24 minutos de juego por partido, lo que permite que el roster llegue con frescura a los minutos decisivos.

Habrá que comprobar si en Grecia esto es suficiente...