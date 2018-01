Navarro: "Nos falta consistencia y no cometer tantos errores"

Google Plus

Juan Carlos Navarro ha sido de los mejores frente a Valencia Basket | Foto: Noelia Déniz (VAVEL.com)

Juan Carlos Navarro ha realizado un gran encuentro frente a Valencia Basket en la Fonteta de Sant Lluís. El capitán ha acabado el partido con 14 puntos y 2 asistencias, siendo el segundo máximo realizador del equipo junto a Thomas Heurtel, que ha vuelto a hacer un doble doble con 14 puntos y 10 asistencias. Ambos se han quedado por detrás de Pierre Oriola, que en su vuelta a la que fue su casa hasta este verano ha dejado 15 puntos y 4 rebotes.

Estos números, sin embargo, no han servido para impedir una nueva derrota del FC Barcelona Lassa, que ya acumula 6 victorias y el doble de derrotas en Euroliga, y es 13º, solo por delante de Valencia Basket (su último verdugo), Anadolu Efes y Ax Armani Exchange Milan. El Barça se ha quedado prácticamente sin opciones tras su derrota en la capital del Turia y el capitán explica el por qué: "Nos ha costado al principio, pero después hemos luchado. Hemos tenido problemas en el rebote por las faltas de Ante [Tomic]. También Dubljevic (19 puntos y 7 rebotes) nos ha hecho mucho daño. Hemos tenido oportunidades, pero no ha podido ser." El capitán ha añadido que no son suficientemente consistentes y les sobran errores por la falta de concentración."

Además, Navarro ha hablado sobre la dura semana del Barça en Euroliga: "Queríamos hacer una buena semana para engancharnos a la Euroliga, pero hoy no ha sido nuestro mejor partido." Sobre el siguiente rival de los culés, el Brose Bamberg, ha dicho lo siguiente: "Tenemos que ganar como sea. Ahora llegaremos muy tarde a Barcelona y tenemos que descansar el máximo posible." Cabe destacar que los alemanes son el equipo que va por delante de los azulgrana en la clasificación de la Euroliga. Además, en Bamberg, con la remontada de 26 puntos que encajó el Barça Lassa, empezó la montaña rusa en la que se ha convertido el equipo.