Sito Alonso: "El equipo ha demostrado que puede ganar"

Foto: Noelia Déniz

El técnico madrileño pasó por sala de prensa horas antes de que el Barcelona se enfrente a Brose Basket en un partido que puede ser la última esperanza azulgrana en esta Euroliga. Se debe recordar que una de las derrotas más sonadas del Barcelona esta temporada fue en Bamberg, tras desaprovechar una ventaja de 25 puntos.

Alonso advirtió en esa rueda de prensa sobre los peligros de Brose y la dificultad del rival. También comentó la importancia del partido y el cómo se debe enfocar esta situación. Otro aspecto sobre el que habló fue la fe que tiene en la plantilla, la mentalidad que está teniendo el equipo y la importancia que tiene no caer en la frustración.

"Nunca pierdo la fe"

Lo primero sobre lo que habló Sito Alonso fue sobre el estado del equipo: "Estos jugadores demostraron hace muy poco lo que son capaces de hacer, yo creo en ellos. Tengo fe ciega en lo que ellos hacen, no puede haber ni un ápice de negativismo en mis palabras", comentó.

Seguidamente habló sobre Brose Basket y los malos momentos que ha tenido el equipo desde la derrota en tierras germanas. "Los jugadores están teniendo momentos brillantes, pero esos momentos desaparecen en los instantes finales", también señaló que: "En algunos instantes del partido ante Valencia se vio a los jugadores sin fe y eso es lo que más me preocupa", señaló.

A continuación comentó las esperanzas de su equipo para estar entre los ocho mejores de la Euroliga: "Yo no voy a perder la fe mientras los jugadores me den esperanzas. Aún queda mucho camino y muchos partidos. Este equipo ha dado motivos para creer en él, yo les doy un apoyo total mientras ellos sigan demostrando que merecen ese apoyo", indicó.

"Hemos competido en la mayoría de partidos"

Barcelona es uno de los mejores equipos en anotación y en valoración de la competición, pero los resultados no se han correspondido a esos dos factores. "El equipo ha competido en casi todos los partidos, pero en los momentos en que no tenemos acierto se nos complica mucho el trabajo", también ha indicado que: "Lo que debemos hacer es tratar de ayudar a quienes pasan por un mal momento para conseguir sacar adelante los partidos igualados", indicó.

Después habló sobre la mentalidad del equipo y el cómo los malos resultados pueden estar afectando a ese aspecto. "Es posible que en los momentos decisivos no estemos bien y eso nos mina en la mentalidad. Lo que más me importa es que mis jugadores se esfuercen y trabajen. Debemos evitar la frustración para que no nos lleve a la desesperación", zanjó.