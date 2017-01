Luis Casimiro: "La clave de la victoria ha sido la defensa y el control del rebote"

Google Plus

Luis Casimiro en imagen de archivo | Fotografía: Ernesto Aradilla - VAVEL

El Herbalife Gran Canaria consiguió llevarse la victoria ante el RETAbet Bilbao Basket (68-82), pero de lo que más se habla tras el encuentro es de la clasificación copera, algo que parecía muy lejano hace unos meses, y que ahora está amarrada con una semana de antelación. El entrenador del conjunto amarillo, Luis Casimiro, analizó la victoria contra los vascos en rueda de prensa, pero no se mostró excesivamente eufórico por lograr entrar entre los ocho equipos que buscarán ganar la Copa del Rey en febrero.

Sobre el primer tiempo, Casimiro admitió que fue "muy igualado". "Hemos tenido algunas diferencias pero con el acierto de la línea de tres puntos que han tenido nos han contrarrestado", añadió con precisión ante los medios presentes. Sin embargo, una gran segunda parte de los amarillos marcó la diferencia. "Hemos dejado a Bilbao en 8 puntos y luego en 16", se refirió el técnico a los últimos dos cuartos del partido. Sobre todo, orgulloso se mostró de un tercer cuarto frenético en el que tocó correr, precipitarse y perder el control por momentos: "La clave ha sido la defensa y, posteriormente, el control del rebote".

El 'Granca' ha cumplido y, no sin dificultades, consiguió una importante victoria ante un rival de entidad, sin embargo, en ningún momento Casimiro se mostró "tranquilo" con las ventajas. "Cada vez que veo que teníamos una diferencia y que al final nos meten un tiro de tres, pues no estaba tranquilo", puntualizó el entrenador amarillo.

Una de las claves que apuntó en rueda de prensa fue la larga plantilla de la que dispone, lo que considera una "suerte" y un "privilegio" para él: "El que más juega puede jugar unos 22 minutos de media, y el que menos pues unos 12 o 13", explicó antes de añadir que esa es la línea que desea tener para el conjunto insular: "ritmo, intensidad defensiva y máximo esfuerzo para que todos se sientan partícipes".

Pero antes de pensar en Copa, recordó Luis Casimiro, es necesario pensar en Eurocup, con un primer partido de infarto contra el Montakit Fuenlabrada en el feudo madrileño: "Lo más importante es pensar que en 48 horas estamos en Fuenlabrada para jugar el partido de Eurocup y tenemos que ser felices esta noche, pero pensar ya mañana en Eurocup". Y es que, aunque es meritorio entrar en la Copa por victorias y no por el average, Casimiro no se confía: "Queda mucho tiemo para la Copa y no sé cómo vamos a llegar". De momento, toca pensar en el torneo continental y esperar a descubrir qué tal se comporta el equipo canario en su 12ª cita con los mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Endesa.