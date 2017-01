Albert Oliver: "Hay que dar la enhorabuena al Morabanc Andorra por su victoria"

Google Plus

Oliver en imagen de archivo | Fuente: Noelia Déniz - VAVEL

No se ha jugado bien. Esa es la reflexión que Albert Oliver, base del Herbalife Gran Canaria, saca tras la dura derrota que su equipo sufrió ante la afición fiel del Gran Canaria Arena este sábado. Anotar solo 64 puntos con el apoyo de tus seguidores es una mala noticia, pero encajar 90 puntos del rival es un toque de atención importante para la plantilla dirigida por Luis Casimiro. El jugador catalán habló ante los medios de comunicación en el pospartido para analizar el partido con lujo de detalles.

Sin embargo, para el jugador amarillo la clave del partido no han sido los errores propios, sino el acierto del rival. El Morabanc Andorra se plantó sobre el parqué y llegó a ejecutar, por momentos un juego "excelente" que al Herbalife agobió: "Pero sí es verdad que nos ha costado mucho más, han estado muy bien en muchos momentos". Además, agregó que si bien es cierto que la diferencia fue abultada, "se ha juntado que el equipo no ha estado bien y ellos sí". No solo eso, para Oliver "ha sido de los peores partidos" del conjunto insular.

Al ser preguntado por si se ha podido estar pensando en otros asuntos, Oliver se mostró tajante: "No estábamos pensando en el siguiente partido, siempre vamos partido a partido". Es más, el base catalán aseguró que el equipo sabía que el partido se antojaba importante ya que si se ganaba "igualábamos a los de arriba" y, si al contrario, el partido terminaba en derrota "nos igualaban pero con el average ganado". El resultado: un triple empate en las últimas posiciones para entrar entre los ocho mejores de la temporada.

Además, Oliver fue crítico con los porcentajes de tiro exterior del 'Granca' en el partido. "Cuando no metes de fuera se complica, se cierran más, sigues sin meter, y cuesta más abrir la pista", explicó a los medios antes de añadir que es necesario "mejorar ese porcentaje" y afirmó que la mayoría de los tiros fueron buenos y que ya entrarán en su momento.

El Herbalife Gran Canaria tendrá que olvidar pronto la derrota liguera y prepararse para una final en la Eurocup, donde visitará la cancha del UCAM Murcia con la única posibilidad de ganar.