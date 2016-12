Terry Smith: ''Garantizo a la afición que jugaré con dureza y daré lo mejor de mí''

Fotografía: Divina Seguros Joventut

Terry Smith, nuevo base del Divina Seguros Joventut, ha llegado en el día de hoy a Badalona. Por la mañana ha llegado al aeropuerto de Barcelona y a la tarde se ha dirigido a la Clínica Digest para realizar las pruebas médicas, que las ha superado con éxito. Mañana a la tarde realizará su primer entrenamiento con el equipo y ya podrá debutar el próximo miércoles 28 de diciembre en el Olímpic de Badalona ante el Tecnyconta Zaragoza, un partido vital para los verdinegros, que necesitan vencer sí o sí para no descolgarse en la zona baja de la tabla.

El americano, que tiene mucha experiencia en el continente europeo (ha jugado hasta en diez paises diferentes de Europa), es consciente de que el reto del Joventut es el más importante de su carrera deportiva: ''Cuando recibí la oferta no me lo pensé, jugar en la mejor competición de Europa es una oportunidad que no podía dejar escapar. No me lo pensé ni un segundo'', dijo feliz tras finalizar las pruebas médicas.

''Puedo asegurar que seré muy intenso y daré lo mejor de mí''

"Aportaré energía al equipo, puedo asegurar que seré muy intenso y haré lo que el entrenador me pida, daré lo mejor de mí", aseguró. El americano con pasaporte armenio también habló de sus virtudes y características: "Me gusta jugar rápido e involucrar en el juego a mis compañeros, me adapto a las defensas, si tengo que lanzar puedo hacerlo, pero si me fuerzan a penetrar o pasar la pelota, también", confesó.

Por último, Terry Smith ha dejado claro que no viene a Badalona de vacaciones: "He venido aquí para ayudar a ganar, no soy un perdedor. He jugado en 10 países diferentes, empezando desde abajo para llegar al máximo nivel. He vivido el baloncesto desde diferentes perspectivas, ha sido un viaje y una carrera muy larga", finalizó.