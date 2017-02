El Joventut hará desplazamiento para aficionados a Vitoria-Gasteiz

Google Plus

El pabellón Fernando Buesa Arena durante la Copa del Rey 2017 // Fotografía: Jordi Valle (VAVEL.com)

El Divina Seguros Joventut suele hacer cinco desplazamientos para aficionados durante la temporada: Andorra, Manresa, Valencia, Zaragoza y Barcelona, este último solo para peñas al haber intercambio con el FC Barcelona Lassa. Pero para dos de los desplazamientos habituales, Valencia y Zaragoza, ha habido imprevistos.

Imprevistos en los desplazamientos a Valencia y Zaragoza

En el caso de Valencia, ha sido totalmente inviable hacerlo porque no había intercambio de aficionados (los seguidores 'Taronja' no fueron al Olímpic) y tras no haber dicho intercambio, el precio del desplazamiento subiría notablemente. En caso que el Club hubiera decidido hacer el viaje a tierras valencianas, el precio hubiera sido superior a 40 euros, y se hubiera tenido que cubrir un plazo mínimo de 40 personas, en caso negativo al plazo de aficionados, se tendría que suspender el viaje o ponerlo más caro.

Por otra parte, la situación con el desplazamiento a Zaragoza es más sencilla. El Club lo tiene prácticamente descartado porque el viaje coincidiría de lleno en Semana Santa, unas fechas comprometidas para muchos aficionados.

Pero no todo es eliminación de desplazamientos, sino que también se incorpora uno que nunca se había hecho en Liga Endesa por parte del Joventut. Y es que el Club, si no hay problemas de última hora semanas antes del choque, organizará desplazamiento para los aficionados a Vitoria-Gasteiz el próximo domingo 30 de abril (el día siguiente, lunes uno de mayo, es día festivo), en el choque correspondiente a la jornada 31 en el Fernando Buesa Arena entre Baskonia y Divina Seguros Joventut.

Además, el desplazamiento no será caro. El motivo es porque la empresa de cervezas y que patrocina al Club, Damm, acordó con el conjunto verdinegro que abonaría parte del dinero en uno de los desplazamientos. En principio iba a ser para el de Valencia, pero tras ser cancelado, se hará en el de Vitoria-Gasteiz. El precio del desplazamiento rondará entre los 25 y 30 euros; si no fuera por el acuerdo con la empresa de cerveza, dicho viaje podría irse hasta los 60 euros, es por eso que es un magnífico precio para la afición.