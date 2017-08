Los verdinegros Tomasz Gielo y Dominik Mavra, al Eurobasket

Tomasz Gielo (imagen superior) y Dominik Mavra (imagen inferior) con sus selecciones // FIBA & Alamy Stock Photo

El ala pívot Tomasz Gielo y el base Dominik Mavra jugarán el Eurobasket, que se disputará del 31 de agosto hasta el 17 de septiembre en Finlandia, Israel, Rumanía y Turquía.

El jugador Dominik Mavra disputará su primer torneo con la selección absoluta de Croacia, después de disputar torneos en las categorías inferiores. El base se ha ganado un puesto en el equipo gracias a su temporada tan completa que tuvo con el KK Karpoš Sokoli (9.2 puntos, 3.2 asistencias y 41% en tiros desde más allá de la linea de tres puntos) y con sus grandes actuaciones, sobretodo en un torneo que disputaron en julio en China.

Una vez finalizado su torneo disputaron tres partidos amistosos, donde no tuvo una gran participación hasta en el último, frente a Ucrania, dónde acabó con 11 puntos (2/5 T3, 1/2 T2, 3/4 TL), 2 asistencias, 2 rebotes, 1 robo, 3 faltas a favor, 1 falta en contra para un total de 13 de valoración en 20 minutos. En los dos anteriores partidos no tuvo un gran impacto ya que no pudo gozar de muchos minutos. La selección croata completa el Grupo C, quien les acompañará la República Checa, España, Montenegro, Rumanía y Hungría. Junto al verdinegro, el entrenador Jasmin Repesa contará con Filip Kruslin, Marko Popovic, Krunoslav Simon, Tomislav Zubcic, Dario Saric, Luka Zoric, Darko Planinic, Marko Tomas, Ivan Buva, Dragan Bender y Bojan Bogdanovic.

Por otra parte, Tomasz Gielo disputará su segundo torneo oficial con su selección a gran nivel, el anterior fue el verano pasado con el que disputó el preeuropeo, donde tuvo un gran impacto con grandes actuaciones, en ese momento ya se pudo intuir que tendría con muchas posibilidades un sitio para este Eurobasket.

El ala pívot ha tenido una temporada muy discreta como su primera como profesional, el polaco acabó la temporada con cinco puntos (53% en T2, 29% en T3 y un 75% en TL), dos rebotes, casi una asistencia y un total de tres de valoración y fue de menos a más durante avanzaba la temporada. El jugador ha disputado tres partidos de preparación, dos frente a Letonia y uno contra Lituania. Su partido más destacado fue el último, frente a Letonia, donde terminó el choque con 9 puntos y 8 rebotes y 13 de valoración, pese a su gran actuación, su selección fue derrotada por 65-77 con un espectacular Kristaps Porzingis, el letón acabo con 24 puntos y 12 rebotes para 32 de valoración. La selección polaca pertenece a el Grupo A y se verá las caras contra las selecciones de Grecia, Francia, Finlandia, Eslovenia e Islandia.

Junto a Gielo, el entrenador Mike Taylor contará con Maciej Lampe, Aaron Cel, AJ Slaughter, Damian Kolig, Przemyslaw Zamojski, Mateusz Ponitka, Adam Waczynki, Lukas Koszarek, Przemek Karnowksi, Karol Gruszecki y Adam Hrycaniuk.

Ambos jugadores se incorporarán a las órdenes de Diego Ocampo pocos días después de que finalicen la concentración con sus respectivas selecciones.