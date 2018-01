El Divina Seguros Joventut, campeón del torneo de Hospitalet

Google Plus

Foto: ACB

El equipo júnior del Club Joventut de Badalona se hizo el pasado domingo 7 de enero con el trofeo del prestigioso torneo de Hospitalet. El Joventut se impuso por 77-74 al FC Barcelona Lassa en la final de dicho torneo, fue un auténtico partidazo en que los nervios no pesaron pese a la corta edad de ambas plantillas.

El Divina Seguros Joventut así pues logra su cuarto título en la historia del torneo, cosa que no ocurría desde el año 2013, cuando la generación de Abalde y compañía se hizo con el trofeo y meses más tarde conquistó la Euroliga Júnior después de imponerse al Barcelona en Londres.

En todo momento la final estuvo igualada, aunque los equipos iban consiguiendo ventajas, pero el otro equipo se volvía a meter en el encuentro. Por parte verdinegra destacó el joven Arnau Parrado que fue el mejor jugador de los campeones del torneo en la final contra el FC Barcelona Lassa. El pívot anotó 23 puntos -8/9 en tiros de dos, 1/6 en triples y 4/8 en tiros libres-, capturó siete rebotes, sumó dos asistencias, recibió ocho faltas personales y acabó con 28 créditos de valoración. Parrado es una de las esperanzas del cuadro badalonés a corto termino.



Por parte azulgrana, los mejores fueron Luka Samanic -27 puntos, 16 rebotes y 33 créditos de valoración- y Nikola Zizic -11 tantos, 12 capturas, siete rebotes y 21 puntos de valoración-.

Así pues, tras coronarse como campeones del Torneo de Hospitalet, el júnior verdinegro disputará en el mes de mayo la Final Four del Adidas Next Generation, que se jugará en Belgrado en paralelo a la Final Four de la Euroliga. En la capital de Serbia se darán cita los cuatro mejores equipos júniors del continente europeo; y entre ellos está el Divina Seguros Joventut.