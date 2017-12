Semana grande para Movistar Estudiantes

Estu solo hay uno | Club Estudiantes

Casualidades de la vida es que el fin de año para Movistar Estudiantes coincida con una de las semanas más importantes del curso. Quien más agradecerá sin duda alguna que, tanto el primer equipo masculino como el femenino juegue en la capital ante los dos rivales más fuertes del campeonato, es la afición que por supuesto no fallará a ninguna de las dos citas. Es difícil decidir cuál de las dos batallas se presenta con mayor interés; así que, vayamos por orden.

Turno para los Women in Black. El viernes, a partir de las 20:30, en el habitual Polideportivo Antonio Magariños de la Calle Serrano, las chicas dirigidas por el nuevo entrenador, Alberto Ortego, se miden ante el mejor equipo de toda la Liga Día: Perfumerías Avenida de Salamanca. Un reto que no puede motivar más a las jugadoras azulonas, las cuales aún no saben lo que es ganar en la división de élite esta temporada. Oportunidad inmejorable, aunque siendo plenamente conscientes de la complejidad del objetivo. Con triunfo colegial o no, habrá homenaje, puesto que Silvia Domínguez, la actual capitana de las charras y antigua jugadora y alumna del Ramiro de Maeztu, ha sido elegida como la cabeza de cartel de cara al duelo en cuestión.

Consiguientemente, los pupilos de Salva Maldonado, en una semana bastante atípica sin Basketball Champions League entre semana, tienen un viaje muy conocido hacia el Palacio de los Deportes el domingo a las 12:30. No para jugar como local sino de visitante con motivo del tradicional derbi madrileño frente al Real Madrid que, de manera inmejorable, se ha colado en el calendario un precioso 31 de diciembre con la meta de alegrar la despedida del año a todos los dementes que se desplacen hacia el barrio de Salamanca para ver a sus chicos. La victoria no es lo más importante y de ello son sabedores.