Salva Maldonado: “No estaremos en la Copa por demérito nuestro”

No lo tuvo nada fácil Movistar Estudiantes para derrotar a MoraBanc Andorra en el propio feudo colegial, ya que ambos querían seguir soñando con adquirir un billete para una Copa del Rey a la que no viajarán finalmente ninguno de los dos. En la sala de prensa posterior a la batalla, Salva Maldonado analizó el partido en profundidad y la primera vuelta junto a los motivos de la ausencia en Gran Canaria a grandes rasgos.

En cuanto a la valoración general del encuentro, el entrenador estudiantil comentó: “No ha sido un partido brillante, ha faltado un poco de todo. Ha sido frío. Hemos empezado muy bien, con el marcador siempre en distancias no cómodas pero por delante. Hemos ganado todo el partido salvo los dos empates. Teníamos esa sensación de tener el partido controlado, pero ya se sabe que esto va por rachas. No logramos abrir brecha en la primera mitad, en el mal tercer cuarto aguantamos y en el último ya se nos tiraron encima del todo. Pero hemos aguantado bien, defendido bien. Estoy contento porque creo que detrás ha sido un trabajo por lo general bueno, sin tener un buen dia en ataque. Hemos estado serios, sin descentrarnos. Mantener ritmo defensivo bueno dos partidos seguidos, tras hacerlo en martes, es positivo”.

Sin embargo, en los empates parecía que Movistar Estudiantes temblaba, Salva Maldonado explicó: “Venía Andorra por detrás, controlábamos, logramos que no se pusieran por delante. Reaccionamos muy bien y nos agarramos al partido, aprovechamos que ya estaban en bonus. Fue un momento peligroso pero supimos aguantarlo de buena forma, aunque podía haber pasado cualquier cosa, podía haber anotado Albicy y ellos ponerse por delante. Es muy importante estar bien al principio, como ya hicimos el martes. Si mantienes eso en el segundo cuarto es fantástico, porque te vas de veinte. Hoy llegamos a estar quince arriba, pero el rival también juega y las rachas van y bien. Globalmente hemos estado bien atrás, hemos tenido bastante control del juego. No hemos sido coladero como nos ha pasado algún día. Creo que el equipo ha estado bien a nivel defensivo, al principio y al final, ya que durante ha habido altos y bajos”.

En cuanto a las opciones, prácticamente remotas, de entrar a la Copa del Rey, el natural de Barcelona comentó: “Voy a ser muy sincero: otros años sí miraba los artículos mirando opciones. Este año no lo he mirado ningún día. Hemos tenido opciones de poder estar en Copa, pero determinados partidos que nos las habrían dado los perdimos. Creo que estamos ya fuera de la Copa, no hemos conseguido un ritmo de victorias y juego para estar, por demérito nuestro y porque hay equipos que lo han hecho mejor, que han sacado partidos a cara o cruz. Hemos dejado pasar oportunidades y estamos donde merecemos. Como el resto, imagino. Esto es una liga regular. Y espérate, que la segunda vuelta va a dar, seguro, muchas emociones. No hemos conseguido estar en Copa y no lo hemos hecho suficientemente bien para ir”.