Hakanson, Caner-Medley y Brown analizan satisfechos la victoria colegial

Hakanson al frente del Estudiantes | VAVEL (Isabel Martínez)

Movistar Estudiantes fue capaz de vencer a MoraBanc Andorra por nueve puntos. No con demasiada facilidad, pues los norteños les pusieron las cosas muy complicadas a los de la capital. Aun así, el conjunto de Salva Maldonado se hizo con la victoria en el Palacio y en los momentos posteriores, Ludde Hakanson, Nik Caner-Medley y Alec Brown analizaron el mismo.

El sueco no falla

El escandinavo aportó con su tiro de media distancia en materia ofensiva y fue importante en los momentos decisivos. Frente a los micrófonos, comentó: "Era un rival directo para nosotros y por tanto es muy importante la victoria. Al final no hemos pensado mucho en el average, solo en el triunfo. Defendimos bien al final para ganar. Cuando hemos parado sus contraataques, donde son muy peligrosos, hemos reboteado bien, nos hemos puesto por delante otra vez y hemos conseguido aguantar".

Capitán dentro y fuera de la pista

Nik Caner-Medley, referencia absoluta en los colegiales, expresó tras los cuarenta minutos: "Se trataba un partido muy importante para nosotros y creo que todos los jugadores han tenido su contribución, por eso ganamos. Hemos tenido defensa, rebote y contraataque. Y fuerza. Sin embargo, el balance en la clasificación es un poquito bajo, pero tenemos tiempo. Día a día. El siguiente partido en Liga de Campeones es decisivo fuera de casa. Viene otra semana grande".

No quiso detenerse ahí. El capitán manifestó la importancia de este mes: "Tenemos tres semanas con partidos muy fuertes, y luego tres semanas sin partidos por Copa y ventanas FIBA. Necesitamos entrar en la segunda mitad de la temporada fuerte, lo necesitamos. Creo que estamos un poquito mejor que al principio. Por ejemplo, yo creo que estoy en mejor forma, otros jugadores también. Creo que estamos mejor, pero necesitamos ganar los partidos necesarios".

El mejor entre los mejores

Los 18 puntos que registró Alec Brown frente a MoraBanc Andorra fueron fundamentales para amargar la vuelta de Jaime Fernández y hacer el octavo triunfo estudiantil de la temporada. Así lo comentó: "Ha sido un gran partido, hemos salido con una gran defensa y nos lo hemos llevado. Cuando entran los tiros es más fácil, los compañeros me han encontrado en el poste. He trabajado bien también en defensa, todo ha funcionado bien y me encanta. Me encantan los partidos importantes, la presión y el reto, así que feliz y a por lo que viene".