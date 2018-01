Iberostar Tenerife - Movistar Estudiantes: Copa o cuarta

Google Plus

Iberostar Tenerife vs Movistar Estudiantes (foto:ACB)

Cuando el calendario de la Liga Endesa se dio a conocer, en rojo se marcó la jornada 17, como es habitual. Representa ésta el corte para la Copa del Rey de Gran Canaria. Sus vecinos, Iberostar Tenerife, llegan con las opciones intactas y, lo que es más importante, dependiendo de ellos mismos. Si ganan a Estudiantes jugarán el torneo del KO. Simple.

Fácil en la teoría, más complicado en la práctica. Movistar Estudiantes aterriza en La Laguna en uno de sus mejores momentos de la temporada, con tres victorias en los últimos tres encuentros. De ganar a Iberostar, encadenaran la mejor racha en dos años. Por desgracia para los colegiales, una derrota más que sus rivales les priva de luchar por la Copa del Rey en la última jornada.

Cartel colgado en La Laguna: 'entradas agotadas'

Así, de un duelo que podía haber sido fraticida se verá un partido más descafeinado. Iberostar Tenerife se juega toda su primera vuelta en 40 minutos. Los nervios y la tensión serán fundamentales y exponencialmente superiores a lo normal.

Si Estudiantes mantiene la concentración, esa situación puede jugar a su favor. El equipo de Maldonado ya ha demostrado su buen hacer lejos del Palacio. Ya no es ese equipo que no pelea y compite los partidos hasta el final. Se le presume guerra y así lo demuestra. Pese a no jugarse la Copa, las miras del Club ya están en los Playoffs, siendo Iberostar Tenerife un rival directo. Partido vital, pues.

Con un ojo en Badalona

Si Tenerife no lograra derrotar a Movistar Estudiantes, sus opciones coperas pasarían a depender del partido entre Joventut y UCAM Murcia, a la misma hora. Si los catalanes vencen, los amarillos tendrán el billete. De no ser así, la cosa se complica, ya que habría que valorar el basketaverage con Baskonia, que tendría que perder en Vitoria ante el Betis. Difícil.

Por tanto, hacerse con la victoria ante los colegiales es el camino más rápido. Incluso el más lógico, si atendemos la racha del equipo. De los últimos siete encuentros, Iberostar Tenerife ha ganado cinco, el último de ellos ante el Baskonia (86-74).

En la Basketball Champions League, los tinerfeños, actuales campeones, firman un balance de 9-2 que les hace líderes del grupo B. Estudiantes, por su parte, se encuentra con 7-4, segundos del ajustado grupo C.

Ponitka vs Landesberg

Será sin duda el duelo del partido. El cuarto jugador más valorado de la Liga Endesa (19,4) frente al mayor anotador (19,5). Por ellos pasarán gran parte de las opciones de sus equipos, si bien es cierto que jugadores como Alec Brown o Abromaitis llegan en un muy buen estado de forma y juego.

Movistar Estudiantes cuenta con toda la plantilla disponible, mientras que Fotis Katsikaris ha perdido a Nico Richotti, baja 10 meses por rotura del cruzado anterior de la rodilla derecha. Podría debutar el nuevo fichaje, el base Josh Akognon.

Katsikaris: "La concentración defensiva va a ser fundamental"

El técnico griego definió a Estudiantes como un equipo "super peligroso": "tienen al mejor anotador de la Liga, juegan más posesiones que nadie y sus grandes son distintos a lo normal. La concentración defensiva, la dureza y la intensidad durante los 40 minutos va a ser fundamental. Hay que intentar controlar el ritmo del partido".

Katsikaris apeló al espíritu de su afición :"el público puede jugar un papel importante, porque nos da una energía extra. Para nosotros es una final por entrar en la Copa del Rey y espero un ambiente fantástico. No va a ser fácil, pero lo tenemos en la mano. Solo queda el domingo para conocer si nos clasificamos". Salva Maldonado, que no ha realizado declaraciones, vivirá un partido histórico para él.