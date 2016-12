Laso: "Hemos ido entendiendo el partido de menos a más"

Google Plus

Pablo Laso compartiendo opiniones sobre el duelo (Foto: Noelia Déniz - VAVEL)

Apoteósica victoria del Real Madrid frente al Río Ntura Monbis en el Palacio de los Deportes. Tra una primera mitad bastante igualda, los merengues se dieron un auténtico festín en la segunda parte. El tercer cuarto fue una orgía de puntos (33-8), que dejó sin ninguna reacción posible a los gallegos. El partido tuvo buenas noticias, como la vuelta al equipo de Sergio Llull. El genio de Mahón aportó y mucho, demostrando que está recuperado de sus problemas en la rodilla. El lado negativo fueron las molestias de Maciulis y Hunter, ambos dejaron el partido cojeando.

Victoria global

Más allá del gran partido de los blancos en baloncesto, el técnico vitoriano también tuvo palabras para felicitar a la sección hermana de futbol, por haber vencido en el Mundial de Clubes: "Lo primero es felicitar al equipo de fútbol por su victoria en el Mundial de Clubes. Creo que para el club era importante y aunque no lo hayamos podido ver sabemos que ha sido duro pero estamos muy orgullosos de este campeonato".

En cuanto al análisis el partido, Laso tiene claro que sus pupilos fueron poniéndose las pilas según avanzaban los minutos: "Hemos ido entendiendo el partido de menos a más. Ellos han tenido mucho acierto en el primer cuarto, sobre todo metiendo tiros difíciles, pero poco a poco hemos ido creciendo defensivamente y leyendo mejor lo que proponían en ataque. Nuestros dos últimos cuartos han sido muy buenos en defensa y hemos podido romper el partido a partir de ahí. El trabajo ofensivo ha sido muy bueno y estoy contento por la victoria".

Un Madrid de récord en el Palacio

Los blancos cierran el año con una marca de 24 victorias y cero derrotas en el Palacio en Liga. Es algo histórico, y si suman nueve más (los partidos como local que restarían en la regular), sería el mejor equipo en la historia ACB. Laso destacó: "La racha es muy positiva. Ser capaces de hacerte fuerte en casa habla bien del equipo, de sentirse cómodos con la gente y con la afición, y habla bien del trabajo que hemos ido haciendo.

El trabajo ha sido una suma de estar concentrados siempre, con independencia del rival: "Hemos tenido partidos más sencillos pero la sensación es que hemos sido sólidos durante todo el año. Estas cosas quedan un poco en la historia, pero son detalles bonitos del trabajo que han hecho los jugadores y todo el madridismo. Es importante para el club y habla bien de la afición".

Altas y bajas

LLull volvió en gran forma, y el equipo lo notó. Una actuación de mérito que Laso quiso destacar: "A Llull le he visto más o menos bien. La tranquilidad la tuvimos en el entrenamiento de ayer, cuando le vimos mejor. Sabíamos que era una lesión que necesitaba descanso para que no fuera a más. Le he visto bien, con ritmo, y hemos podido rotar en la posición de base. Tampoco ha sido tanto tiempo parado, y con la ayuda del cuerpo médico y los fisios apenas se ha notado la inactividad".

La cara negativa fueron los problemas de Maciulis y Othello Hunter, ambos marcharon tocados del duelo: "Lo de Hunter parece que es un golpe, nada más. Maciulis ha sentido algo raro detrás de la rodilla. Puede no ser nada pero hay que hacerle pruebas. Thompkins podrá jugar esta semana y Randolph es un tema muscular y hay que ver cómo evoluciona".