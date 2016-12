Laso: "Ha sido un triunfo merecido del Estrella Roja"

Pablo Laso contrariado durante el partido (Foto: Tony Cuadrado- VAVEL)

Como se esperaraba el partido en la Sala Pionir de Belgrado ha sido muy duro. No le que no estaba tan claro es que los blancos fueran por debajo en el marcador prácticamente desde el primer segundo y que no pudieran remontar en ningún momento. Los blancos se mostraron muy fallones en los tiros y lentos en defensa. Las piernas pesaban demasiado, quizá por el cansancio acumulado. Las bajas de Maciulis y Rudy también hicieron daño.

Un rival superior

Laso tuvo palabras de alabanza para los balcánicos. Estuvieron muy serios y agresivos durante los 40 minutos. "Felicito al Estrella Roja por su victoria. Han controlado el partido y ha sido un triunfo merecido. Ellos han jugado más fuerte y han sido más físicos que nosotros y no nos han permitido volver al partido".

Pese a apreciar el buen juego del rival, el técnico vitoriano también tuvo palabras duras para los árbitros, que estuvieron caseros y cocieron a técnicas y antideportivas a sus pupilos: "El Estrella Roja ha jugado muy bien en defensa. Nosotros sabíamos de la dificultad de jugar aquí y han jugado con mucha energía y nosotros no hemos podido coger el ritmo. En cuanto a los árbitros no los vi. Ellos estuvieron pero yo no los vi".

El susto de Doncic

Parece que lo del genio adolescente esloveno no va a ser grave. Se resvaló en la pista, y con la velocidad que llevaba hizo un gesto muy brusco en el tobillo y la rodilla. Todavía no se tiene parte médico oficial, pero Laso piensa que no será algo de larga duración: "Creo que está bien. Se torció el tobillo y era demasiado arriesgado que hubiese vuelto al partido. Veremos en los próximos días pero espero que no sea nada, solo un torcedura".

Euroliga mortal

Este año todos los partidos son a vida o muerte. No puede existir la relajación, y la guerra abierta se está viviendo desde el primer día: "Es el primer año que jugamos con este tipo de calendario y sabemos que va a ser difícil para todos los equipos. Entendemos la dificultad pero al mismo tiempo vemos grandes partidos porque jugamos contra los mejores equipos de Europa. No me siento igual si un año no juego contra el Estrella Roja al igual que ellos pensarán lo mismo si no juegan contra el Real Madrid".