Previa Real Madrid - MoraBanc Andorra: continuar con la inercia

Google Plus

Previa Real Madrid - Anadolu Efes: continuar con la inercia

La Euroliga vuelve al Palacio, y es que el ritmo de la competición europea no frena. Con el subidón todavía del partidazo del viernes contra el equipo Ruso, el equipo blanco se enfrenta a otro rival en el Palacio de los Deportes. Seguro que Pablo Laso no quiere relajaciones después del recital ofrecido en el anterior encuentro europeo y quiere llevarse el partido por la vía sencilla.

Un partido engañoso

El Andorra es un equipo pequeño, pero que puede causar algunos problemas. Lleva muchos años compitiendo a un buen nivel y este año quiere seguir avanzando en su constante progresión. De los últimos diez enfrentamientos entre estos dos equipos, el Real Madrid ha ganado un total de nueve. Los jugadores visitantes llevan sin ganar en la capital 21 años, es decir desde 1996.

El equipo visitante registra una anotación normal, mientras que el equipo español tiene la segunda mejor marca anotadora con 87,3 puntos, haciendo creer que se puede ver un partido muy divertido, con muchos intercambios y buen ritmo. Es por eso que todo apunta a que estamos ante un partido vistoso y con muchos puntos a la vista.

Foto: RMB

El líder del Real Madrid seguirá siendo Sergio Llull, el tercer mejor anotador de la competición con 18 puntos de media, además del cuarto mejor asistente (6 asistencias por partido). Acompañando al base balear, el siguiente con importancia son Anthony Randolph (10,8 puntos y 6,1 rebotes). Después de estos dos, puede subirse al carro de anotación muchos jugadores, según tengan un día acertado, como Jaycee Carroll, Luka Doncic, Gustavo Ayón, Felipe Reyes…

Victoria ante el Campeón de Europa

A ritmo de "reyes de Europa" se marchaba el Real Madrid del estadio en el partido contra el CSKA de Moscú. Los blancos completaron un magnífico encuentro y ganaron de manera solvente el encuentro contra el equipo moscovita. Se trató de un duelo duro e intenso, que se decidió en los compases finales gracias a la estelar actuación de Sergio LLull (24 puntos, seis asistencias, 24 de valoración) y de Jonas Maciulis (20 puntos). El CSKA demostró su poderío y estuvo muy cerca en el marcador hasta el final. Gracias a la gran victoria los blancos ponen el 11-5 y se asientan en los primeros puestos de esta "regular season" infernal.

Foto: RMB

Sin embargo, esta victoria puede ser un arma de doble filo y jugar un papel negativo para los de Laso. En su mano está que el equipo no se relaje y vuelva a mostrar la gran versión del viernes. Este sistema nuevo de Euroliga no entiende de relajaciones y no se puede dejar de lado la Liga Endesa.