Previa Real Madrid - Maccabi Tel Aviv: el 'clásico' europeo. ! Montaje Verónica Fernández Ramos. Vavel.com

Tras la victoria contra el todopoderoso CSKA de Moscú en la pasada jornada de Euroliga y la costosa victoria con prorroga incluida en la que Sergio Lull llevó la batuta para decidir el partido, el Real Madrid recibirá en casa al equipo Israelí el Maccabi Tel Aviv, un duelo que se considera el 'clásico' europeo por excelencia. Después de dos victorias consecutivas Pablo Laso no quiere relajaciones y desea llevarse la tercera victoria seguida en casa para seguir sumando y darle otra alegria a los suyos. Entre ambos conjuntos que disputarán la 16ª jornada de Euroliga, suman 14 títulos de Euroliga, cinco de Maccabi y nueve del Real Madrid, aunque pese a esta gran rivalidad sólo se han visto en dos finales de la Copa de Europa, con triunfos repartidos: los blancos ganaron en 1980 en la capital española por 89-85 y hace menos tiempo los macabeos como locales, en 2014 por 98-86.

No hay dos sin tres

El conjunto merengue lleva dos victorias consecutivas tras vencer al actual campeón de Europa de baloncesto, el CSKA y un partido contra el MoraBanc Andorra, el cual parecia sencillo para los de Madrid pero les costó algo mas de lo que tenian pensado. Aunque tras un forzoso encuentro consiguieron vencer tras la prorroga que lideró sin duda alguna el base, Sergio Lull. Eso es exactamente lo que el equipo de Pablo Laso no quiere que ocurra, no quiere haya relajaciones y posibles sorpresas ante un equipo mucho mas inferiores que ellos en Euroliga y continuar con la racha de victorias. El madrid supo no caer tras perder contra el Baskonnia y se ha recuperado muy rapidamente aprendiendo de los errores.

El Real Madrid es el favorito de los dos conjuntos para llevarse la victoria ya que además de ser superiores física y tecnicamente, juegan en casa, arropados por los suyos y eso juega un papel muy importante a favor del conjunto de Pablo Laso. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en los inicios de la competición, en la segunda jornada de Euroliga, donde el Real Madrid se llevó la victoria por 89-82. Los jugadores del Real Madrid, Jaycee Carroll con 18 puntos, cinco de siete triples y Rudy Fernandez con 16 puntos lideraron al equipo, sobretodo en un tercer cuarto que comenzó con un parcial de 16-0 para los blancos

Maccabi en busca de la victoria

El Maccabi Tel Aviv no se encuentra en su mejor momento como equipo, sobre todo el Euroliga que, aunque ganaron el último partido que jugaron, llevan un parcial de seis victorias y diez derrotas, seis de estas derrotas de manera consecutiva y se encuentran en el puesto número 13 de la clasificación europea. El último encuentro que ganaron fue el pasado día cinco de enero contra el Darussafaka Dogus Istanbul por un solo punto, 93-92 por lo que aún tienen mucho en lo que mejorar. Pero aún así el conjunto merengue no se debe de confiar por jugar contra un equipo inferior ya que los visitantes podrían dar la sorpresa.

El escolta estadounidense, Andrew Goudelock, es la estrella del equipo isrealí promediando hasta la fecha 16,1 puntos por partido y cuatro asistencias. El equipo visitante se enfrentará contra uno de los mejores equipos de Europa y el cual además viene de ganar al actual campeón y el cual está en el primer puesto de la clasificación actualmente. El conjunto de Ainars Bagatskis no se encuentra ni mucho menos en una buena situación pero deberá intentar hacerle cara al Real Madrid e intentar ponerle las cosas dificiles para que se esfuercen si quieren llevarse la victoria.