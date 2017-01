Pablo Laso: "Maccabi tiene muchos puntos en las manos"

Pablo Laso quiere a su equipo muy concentrado (Foto: Marta Barba - VAVEL)

Nuevo duelo clásico europeo el que se vivirá en el Wizink Center de la capital española. Los pupilos de Laso marchan en la parte más alta de la tabla, con una marca de 11-5, y tan solo una vi ctoria del líder CSKA. Pese a ello, todos los partidos de la "regular season" tienen una exifgencia máxima, por lo que la batalla ante los macabeos será de nuevo dura. Más todavía porque los de Tel Aviv tiene que reaccionar si quieren meterse en la siguiente fase de octavos.

Rival peligroso

El técnico vitoriano no se fía nada de que el rival no haya arrancado demasiado fuerte (tienen una marca de 6-10), sabe que son un oponente muy experimentado y con muchos recursos: "Es un equipo de muchísimo talento y si ves su plantilla en septiembre o en octubre es de un aspirante a una Euroliga. Eso no cambia independientemente de que no hayan enlazado victorias consecutivas, y son peligrosos en cada partido por esa calidad individual que tienen".

Nuevo técnico

Ante una temporada tan convulsa, los macabeos han hecho cambio recientes, buscando nuevos fichajes, y sobre todo cambiando el entrenador. Por ello, su forma de juego no es la misma. Pese a ello, Laso sigue primando la importancia del bloque: "Siempre que hay cambio de entrenador ves cambios en el estilo de juego. Bagatskis lleva poco tiempo y se ven cosas diferentes pero lo que no cambia es la calidad de los jugadores, y esa sigue siendo la misma. Es un partido para estar muy atento, un grande de Europa, jugamos en el Palacio y vamos a necesitar a la gente y hacer un buen partido si queremos ganar".

Concentración total

El coach madridista se acordaba del primer enfrentamiento entre los dos conjuntos, para hacer referencia de que como bajes la intensidad te pasan por encima. Es de esos rivales irregulares, pero que tienen mucha potencia de fuego: "Maccabi, lo vimos en la ida, es un equipo que, al tener muchos puntos en las manos y en muchos jugadores, si no estás atento todo el partido ellos recuperan. Nos hicieron un parcial grande y no fue tanto por errores nuestros y en ese momento crecen mucho porque tienen esa capacidad. Es importante estar concentrados los 40 minutos contra un equipo de esta calidad".