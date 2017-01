Pablo Laso: "Nuestra victoria tiene mucho mérito" | Foto: Real Madrid de Baloncesto

Laso ha reconocido que ganar al Maccabi es tarea sencilla y es por eso que se ha mostrado tan contento y orgulloso en rueda de prensa. El equipo merengue se impuso al israelí por poco y conservó intacto el Palacio de los Deportes. Pese a que él Maccabi dominó la gran mayoría de los minutos, los blancos remontaron en el sprint final y consiguieron la victoria. Tomkins, Llull, Rudy y Doncic, acudieron al rescate para apagar los fuegos producidos por los rivales.

Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid ante el Maccabi: “Estoy muy contento por la victoria por diferentes razones: era un partido muy complicado y Maccabi ha cambiado el estilo de como venía jugando, con un equipo grande, parando el ritmo del partido. Nos ha faltado acierto en el primer tiempo para romperlo un poco más y el poco dominio del rebote no nos ha permitido correr. La sensación de que estábamos algo fríos en el primer tiempo”. “Hemos elevado la intensidad, sobre todo defensiva. Nos ha permitido tener un buen balance de recuperaciones, asistencias y pérdidas que creo que ha sido clave en la victoria. Ha sido un partido mucho más disputado de lo que la valoración dice. Sabíamos del peligro de los jugadores de Maccabi y creo que tiene mucho mérito nuestra victoria”.

En cuanto a los análisis de los jugadores comentó lo siguiente sobre Luka Doncic: "Un chico de 17 años que casi hace un triple doble, es que ha hecho un gran partido. Ha estado muy bien. Hoy los números brillan mucho, aunque no ha sido su mejor partido. Ha sumado rebotes desde fuera y eso es lo que más valoro porque nos ha ayudado mucho". En cuanto a Rudy Fernández comentó lo siguiente: "Rudy es un jugador total. Valorar a Rudy solo por su tiro exterior, solo por su defensa, solo por su visión de juego o solo por sus rebotes es imposible. Ha hecho muchas cosas bien para el equipo. Ha hecho un partido muy completo".

Cuando fueron preguntado sobre Nocioni sólo tuvo palabras buenas hacia él: "El respeto mío y de todo el baloncesto mundial por Chapu es enorme, yo sé que él está ahí y puedo no necesitarle hoy, puede que no lo use, pero sé que siempre está y va a estar, porque está en su adn. Ahora estamos en enero, queda muchísima temporada y yo estoy encantado de tenerle porque lo que no veis vosotros es el enorme trabajo que hace cada día y es lo que hace crecer al equipo, sobre todo la seguridad para un entrenador de que el día que Chapu sale al campo va a darlo todo y eso no tiene precio, por eso mi respeto por él es importantísimo y creo que todo el equipo lo valora."