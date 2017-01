Previa Zalgiris Kaunas - Real Madrid: Superar la defensa y la táctica lituana

Google Plus

Zalgiris Kaunas - Real Madrid, superar la defensa y táctica lituana. | Montaje: Verónica Fernández Ramos

Poco a poco, sin que nadie se diera cuenta, la liga regular de la Euroliga está avanzando y ya llevamos más de la mitad, por lo que el margen de error es cada vez menor. Hay varios equipos que por plantilla serían candidatos a clasificarse, pero que no han estado a la altura, como es el caso del Zalgiris Kaunas.

El campeón lituano no está cumpliendo las expectativas que había depositadas en él, atesorando actualmente un récord negativo de seis victorias y 11 derrotas, lo cual le deja muy lejos de la siguiente fase de la competición continental. Ha perdido sus últimos dos partidos, contra el débil Galatasaray (79-87) y contra el Estrella Roja (61-77).

A pesar de esta situación, el conjunto lituano ha tenido varios partidos notables en los que ha demostrado que es un buen equipo y ha puesto contra las cuerdas a más de uno, incluido el Real Madrid.

Ya dieron un susto en diciembre

Cuando se enfrentaron en el Palacio hace un mes y medio, las circunstancias de ambos equipos eran similares, y eso hizo creer a más de uno que el partido iba a ser muy plácido para los hombres de Pablo Laso, pero nada más lejos de la realidad. En aquel partido, el Madrid sufrió mucho para sacar adelante una victoria por un apretado 95-91 en la que Luka Doncic fue el líder del Madrid jugándose (y encestando) las bolas calientes en las últimas posesiones, acabando con 17 puntos.

Tras esta experiencia, sería casi vergonzoso que los jugadores madridistas no salieran al parqué concentrados e imprimiendo la intensidad necesaria para ganar este partido. Se antoja como un encuentro ideal para prolongar la gran racha que encadena el Real Madrid, que ha ganado los últimos tres partidos, incluido al CSKA Moscú, más dos victorias seguidas en la liga doméstica, lo que suman cinco partidos seguidos sin perder, algo muy difícil en un deporte como el baloncesto.

Sobreponerse a sus pegajosas defensas

Para ganar el partido en Kaunas, será clave no permitir que los jugadores locales hagan buenas defensas. Conseguir tener un ataque fluido y contundente, con el máximo acierto posible en el tiro, puede darte una ventaja cómoda al principio que el Zalgiris, por sus limitaciones ofensivas, no podría recuperar, y el Madrid solo debería limitarse a manejar esa ventaja con madurez y cabeza. Si el Madrid no ataca bien y además, deja que los hombres más peligrosos del Zalgiris se calienten, se puede complicar mucho la victoria.

Los mejores anotadores del conjunto local son Paulius Jankunas (13 puntos por partido), que no pudo jugar en el WiZink Center por lesión, seguido de Brock Motum (12 puntos por partido). Otro jugador a tener en cuenta es el base Kevin Pangos, que anotó 19 puntos en el Palacio cuando el Zalgiris fue a la capital española en diciembre. En la pintura estará Augusto Lima, jugador que es propiedad del Real Madrid pero que ha sido cedido esta temporada al conjunto lituano, aunque sigue sin disputar los minutos necesarios para que progrese adecuadamente.

Las estadísticas, traicioneras en muchas ocasiones, dan como claro favorito al conjunto madridista. Los blancos son posiblemente el mejor ataque de toda Europa, registrando la segunda mejor anotación (87 puntos por partido) y el primer lugar en asistencias (20,2 por partido), gracias en gran parte a los hombres más en forma de la plantilla merengue, como Sergio Llull, que anota 18 puntos por partido, seguido de Anthony Randolph (10,3 puntos) y Gustavo Ayón (9,2 puntos). En los últimos encuentros, en la faceta anotadora han aportado mucho tanto el joven prodigio Luka Doncic como Jonas Maciulis, que vuelve al que fuera su antiguo pabellón.

El Zalgiris no se puede comparar con el Madrid en el aspecto ofensivo y en el de asistencias, pero si le puede rivalizar en la faceta reboteadora y en la defensa. La batalla en el rebote puede ser increíble, ya que el Zalgiris es el segundo equipo que más rebotes ofensivo captura mientras que el Real Madrid es el cuarto mejor en rebotes defensivos.

Está en las manos del Madrid evitar un partido complicado si sale a sentenciar rápido el partido con una alta anotación. Aunque el Madrid ya ha mostrado alguna laguna de intensidad en algún partido, y en un país donde el baloncesto es casi una religión, puede pasar cualquier cosa.