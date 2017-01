Previa Real Madrid - Emporio Armani Milán: El líder contra el colista

Google Plus

Fotomontaje: VAVEL

Último partido de un mes de enero muy positivo para el Real Madrid que, exceptuando el primer partido del año frente al Baskonia, ha ganado todos los partidos en este comienzo del año. Esta racha de victorias ha traído como consecuencia mantener el liderato en la Liga Endesa y además conseguir estar al frente de esta liga regular de la Euroliga. Todas estas buenas noticias hacen prever que el Emporio Armani Milán no será rival para los hombres de Pablo Laso.

El equipo italiano estaba siendo, sin duda, el peor equipo de la Euroliga. Sin embargo, ha levantado el vuelo ligeramente tras encadenar dos victorias ante la sorpresa de todos. Además, una de esas victorias es de un mérito tremendo, venciendo al Olympiacos por un amplio 99 a 83. La otra victoria, también en casa, fue frente a un equipo menos potente, el Galatasaray, por 92 a 87.

El peor equipo de la competición

Era un equipo que estaba desahuciado y vagando a la deriva por esta edición de la Euroliga hasta hace apenas diez días. Con estos dos triunfos, el conjunto empata a seis victorias y 13 derrotas con el Maccabi y el Galatasaray. Sin embargo, la situación del equipo sigue siendo crítica y conseguir clasificarse para la siguiente ronda es prácticamente imposible. Al fin y al cabo, es el duelo entre el líder y el colista. El pronóstico es bastante previsible.

El Real Madrid estrena liderato al superar al CSKA en la tabla. Ambos tienen las mismas victorias y derrotas, pero el equipo merengue tiene ganado el ‘basketaverage’. Todo lo que no sea una fiesta anotadora llena de ‘show time’ sería raro. El Milán no es rival para el Real Madrid y todas las estadísticas así lo acreditan.

El dato más reciente es la última vez que ambos equipos se vieron las caras. Fue en la cuarta jornada y el Madrid no tuvo problemas para batir al equipo milanés en su feudo por 90 puntos a 101, en una gran noche de Anthony Randolph, con 20 puntos y 14 rebotes. Ese día, también aportaron 18 puntos tanto Sergio Llull como Othello Hunter. En ese partido, el Madrid anotó su segunda máxima anotación en esta temporada, demostrando las flaquezas defensivas que tiene el Milán, que solo ha ganado un partido fuera de casa en esta Euroliga. Lejos de Milán, el equipo responde mucho peor y baja sustancialmente su nivel.

Los jugadores más destacables de los visitantes son Rakim Sanders (14,2 puntos por partido), Krunoslav Simon (10,8 puntos por partido) y Ricky Himan (10,2 puntos por partido). El primero es la mayor amenaza de los italianos y será trabajo de Jeffery Taylor o Rudy Fernández defender a este gran anotador.

Ganar a medio gas

El Madrid es superior en todos los aspectos: anotación, rebotes defensivo y ofensivo, asistencias… No debería hacer falta ver las mejores versiones de los jugadores habitualmente protagonistas en el Madrid. Sergio Llull, el líder indiscutible del equipo, anotó la canasta ganadora en el último partido en Alemania contra el Brose Bamberg pero en este encuentro sería normal que adoptará un segundo plano y destacarán otros jugadores, como la joven sensación Luka Doncic o el francotirador Jaycee Carroll. En la pintura, los hombres altos se repartirán los esfuerzos ante pívots que no tienen cartel. Felipe Reyes, Gustavo Ayón u Othello Hunter no deberían sufrir en ningún momento.

Casi con total seguridad, el Real Madrid sumará la séptima victoria consecutiva para cerrar un primer mes de año casi perfecto, y se conservará la primera plaza de la clasificación, aunque ya se ha encargado Pablo Laso de decir en numerosas ocasiones, que ser primero en la Euroliga no es importante. Lo importante es quedar entre los cuatro primeros, y el Real Madrid está cumpliendo ese objetivo con creces.