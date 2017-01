Pablo Laso: "Es una victoria de equipo"

Google Plus

Pablo Laso en rueda de prensa | Foto:Vavel, Autor: Rubén Revilla

El entrenador del Real Madrid llegó contento a la rueda de prensa por la victoria y así lo mostró. Pablo Laso se refirió al partido como una victoria muy trabajada por parte de todos y al mes tan intenso que ha tenido el equipo por parte del calendario y las faltas del equipo como las de Rudy, Mačiulis o Luka. "Me alegro mucho porque creo que es una victoria de equipo, sobre todo después de la semana tan dura que hemos tenido, problemas físicos y en un calendario tan complicado como el nuestro". Además se refirió a la primera mala mitad por parte de los jugadores, sobretodo en el tema defensivo. "En el primer tiempo ellos tenían un porcentaje altísimo de tiro de dos puntos y era lo que nos estaba lastrando" .

También tuvo palabras para ciertos jugadores, que, según el entrenador, son esenciales para el equipo, aunque las estadísticas no lo resalten: "Para mi todos los jugadores son importantísimos. Entiendo que se resalte al que más puntos mete o al que logra la canasta del triunfo. Pero todos son esenciales. Chapu da muchas cosas al partido. Ha sido capaz de leer muy bien el partido y nos faltaba ese punto de agresividad. Eso nos lo da siempre. Hoy no ha tirado ni a canasta y con él en el campo hemos logrado un +9. Estos son los jugadores que hacen grande al equipo. Sin Draper y Nocioni no hubiésemos ganado hoy y han hecho cero puntos"

"Contento por la victoria y aprovechar para descansar que no jugamos hasta el viernes que viene en Vitoria", concluyó el técnico.

El joven jugador Doncic, por su parte, declaró en pista las sensaciones en el juego. Se refirió a una primera parte muy mala en defensa, pero con cierta mejora en la segunda. "Siempre pienso que hay que ir mejorando cada día y trabajar duro para llegar a lo que quiero".