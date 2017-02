Pablo Laso: "UCAM Murcia es un equipo con muchas armas"

Google Plus

Laso espera que sus pupilos se repongan del cansancio (Foto: Noelia Déniz - VAVEL)

El calendario del Madrid es agotador. Hace apenas dos días disputaba un duro partido de Euroliga frente al Baskonia. Allí brilló con luz propia el genio adolescente Luka Doncic. Gracias a sus increíbles canastas los blancos se llevaron una victoria que les permite colocarse líderes en solitario en Europa. Ahora toca cambiar el chip y ponerlo en modo nacional. Y es que también en la Liga Endesa dominan los capitalinos. Sin embargo no pueden descuidarse, puesto que tienen al Iberostar Tenerife pisando los talones.

Gestionar esfuerzos

Precisamente la gran carga de partidos y los viajes continuos son uno de los problemas para el Madrid. El UCAM Murcia ha tenido toda la semana para poder preparar el encuentro. Laso se preocupa por que sus pupilos lleguen medio frescos: "Hay que recuperarse lo más rápido posible sabiendo que tenemos un partido difícil en Murcia. No vamos a tener casi ni 48 horas para afrontar el partido pero es algo a lo que estamos acostumbrados y hay que ser conscientes de la dificultad que va a tener el partido”.

Analizando al rival

El técnico madridista destacó varias facetas de los murcianos: "Vamos a jugar contra un equipo que a principios de temporada todo el mundo hablaba de que podía estar en la Copa. El UCAM Murcia es un equipo con muchas armas. Campazzo y Llompart es una pareja muy sólida y que se complementa muy bien. Baron y Benite son buenos tiradores y tiene buenos jugadores. Obviamente la pérdida de Faverani les hace daño en el juego interior pero es un equipo bien armado, con un entrenador nuevo y que estoy seguro que en su pista siempre da problemas a los rivales, y a nosotros históricamente".

Altas y bajas

En el anterior partido de Euroliga, Laso no pudo contar ni con Reyes ni con Rudy. Parece que recuperará al capitán, pero tendrá que hacer otros cambios en el roster, ante molestias de última hora: "Vuelve Reyes, que no estuvo en Vitoria, y ya está bien. Rudy no ha viajado porque sigue de baja. Y hemos hecho el cambio de Thompkins por Ayón, que tenía molestias en la espalda. Dentro de la plantilla que tenemos intentamos meter a todos".