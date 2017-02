Pablo Laso: “La diferencia al descanso ha sido definitiva”

Google Plus

Pablo Laso en rueda de prensa | Foto:Vavel, Autor: Jordi Valle.

Una victoria fácil a domicilio para los merengues que no se tuvieron que esforzarse al máximo nivel para poder sumar ventaja en la tabla clasificatoria y que ademas gracias a esta victoria los blancos consiguieron su victoria número 1550 en liga. Los chicos de Pablo Laso ganaron 61-89 a un UCAM Murcia con jugadores desaparecidos, como el ex jugador del Madrid Campazzo, que no pudo hacer frente a sus rivales, sobre todo en el segundo cuarto donde Niocioni anotó tres triples seguidos y consiguió 11 puntos de manera consecutiva para romper el encuentro. Además Jaycee Carroll que anotó 21 puntos y Sergio Llull que consiguió 19 puntos lideraron el ataque blanco

Además el esloveno Luka Donic cumplió la pasada tarde su partido número 100 con el Real Madrid jugando 68 en la Liga Endesa y 32 en Euroliga, un logro memorable para un jugador que tan solo tiene 17 años de edad.

Pablo Laso se mostró satisfecho por el partido que llevo a cabo su equipo analizando el descanso: “Hemos sabido encarar el partido desde el primer momento. Nuestro inicio ha sido muy sólido tanto defensivo como ofensivo, hemos intentado cambiar defensas para que no entrasen con ritmo y lo hemos conseguido. La diferencia al descanso ha sido definitiva. Nos ha costado entrar en el tercer cuarto pero luego hemos tenido dominio de la situación”.

También remarco el buen juego colectivo que llevaron a cabo sus jugadores, tanto en defensa como en ataque: “Somos un equipo de mucho talento pero necesitamos hacer un buen trabajo. Hoy hemos tenido momentos ofensivos muy brillantes, en carrera, pasándonos bien el balón y hemos conseguido una ventaja en un partido que de inicio era complicado. Todo el mundo ha sumado y ha sido una victoria de las más cómodas de la temporada”, afrimó el técnico