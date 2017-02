Pablo Laso: "Han sido capaces de mantenerse centrados todo el partido y le hemos dado la vuelta"

Pablo Laso en rueda de prensa | Foto:Vavel, Autor: Noelia Déniz.

El equipo de Pablo Laso consiguió el pase a semifinales de la Copa en un partido donde tuvieron que llevar a cabo unos últimos minutos de infarto y en donde cada balón contaba. Tras el partido finalizado con el marcador favorable a los blancos por 99-93, el entrenador se ha mostrado satisfecho en rueda de prensa por la victoria conseguida y por el juego de sus jugadores: “Felicitar al equipo por la victoria y por cómo ha sido la victoria. No ha sido para nada un buen el partido pero los grandes equipos son capaces de luchar hasta el último balón y estoy orgulloso del equipo como entrenador. Han sido capaces de mantenerse centrados todo el partido y le hemos dado la vuelta. Andorra ha jugado un gran partido pero en la prórroga hemos sido superiores. Hemos sacado una victoria complicada y estoy contento por el trabajo del equipo”.

Además también resalto distintos aspectos como la gran ayuda para al equipo que ha trasmitido Nocioni, el alto nivel de los equipos en la competición y sobre la actución del Andorra en este encuentro: “El equipo que quiere ganar la Copa va a tener que jugar tres partidos en poco tiempo. Los equipos que llegan aquí están preparados. Hemos tenido que hacer mucho esfuerzo pero estoy tranquilo. No tengo dudas de que el equipo responderá. Tengo un equipo de 14 jugadores y sé que todos van a tener su momento e importancia. Pueden jugar mejor o peor pero no me condiciona. Se de lo que son capaces. De Nocioni no tengo duda que su corazón es enorme. En un partido como este ese corazón contagia a los compañeros. Nos ha dado un plus de energía cuando más cabizbajos estábamos, no solo por su acierto, si no por su empuje”, añadió el entrenador.

“El Morbanc ha jugado un grandísimo partido. No me sorprende. Tiene buenísimos juadores. Su crecimiento es enorme. No creo que haya merecido más porque ha ganado el Real Madrid”, concluyó el técnico.