Previa Real Madrid Baloncesto - Valencia Basket: el último baile de esta fiesta

Previa Real Madrid Baloncesto - Valencia Basket: la Copa en juego | Foto: Verónica

Ha llegado el último día de esta maratoniana Copa del Rey de Baloncesto. Dicho torneo es una auténtico sprint final en el que los equipos deben de ganar muchos partidos de gran tensión, en muy poco tiempo y con pocos días para descansar. Tan espectacular, como emocionante, como divertida, como única...

Ya solo quedan dos supervivientes. Dos equipos que han conseguido ganar sus dos finales y se han plantado en la gran final. El Valencia vino un poco como el tapado de la competición. El conjunto naranja está haciendo una temporada un poco más discreta que la pasada, pero aún así se ha conseguido colar en esta final. El otro equipo es el Real Madrid de Baloncesto. Los blancos han sobrepasado un montón de obstáculos y dos prórrogas después están ante la posibilidad de ser Campeones de la Copa del Rey por cuarto año consecutivo.

El Madrid se carga al anfitrión

El Madrid necesitó tirar de prórrogas para ganar sus dos partidos de esta Copa del Rey

El Real Madrid consiguió el pase a la gran final tras superar al Baskonia en la prórroga por 99-103. Unos buenos últimos minutos de Ayón no han permitido al anfitrión lograr la victoria. El ambiente con el que se encontraron los de Laso no fue para nada ameno y es que enfrentarte al anfitrión tiene sus inconvenientes. Pese a una gran mayoría en contra, el Madrid no se dejó amedrentar y con mucha sangre fría se llevó el encuentro.

Sergio Llull dejando una impresionante bandeja | Foto: ACB.com

El Baskonia lo tuvo muy cerca e incluso casi se llevan el partido. Pese a esto, los de Laso remontaron y en la prórroga sacaron la apisonadora. Entre lágrimas y decepción se fue la afición del Baskonia, que un año más se quedó sin el sueño de la Copa. En la prórroga, el Real Madrid cogió la iniciativa en anotación y eso penalizó mucho al conjunto anfitrión (91-94). Hanga logró empatar con un triple pero rápidamente respondió Nocioni también de tres. Tras un mate de Tillie, un 2+1 de Gustavo Ayón y dos tiros libres de Llull sentenciaron el partido.

El Valencia saca las vergüenzas al Barcelona

El Valencia Basket logró el pase a la gran final de la Copa del Rey tras derrotar al Barça Lassa por 67-76 en un partido con claro color 'Taronja' durante la mayor parte del choque. El conjunto azulgrana tan sólo plantó cara en el segundo cuarto. Los valencianos fueron mejores en todo momento y están ante una oportunidad única de llevarse la Copa del Rey de Baloncesto.

El Valencia mantiene un idilio complicado con Vitoria, dado que en las dos anteriores ocasiones que llegó a la final acabó perdiendo. La de hace tres años contra el Barça (85-69) y la de 2000 frente a Estudiantes cuando todavía se llamaba Pamesa. Buscará este domingo su segunda corona copera en su quinta final. Siempre han sido un equipo tremendamente incómodo para los blancos y han puesto en muchos problemas a su rival fetiche en los últimos años. El club ya está ofreciendo entradas a sus aficionados y se espera que aumente el número de aficionados valencianistas.

La Copa del Rey de Baloncesto está en juego. El primer título importante de la temporada busca dueño. El Madrid o el Valencia, tan solo puede quedar uno. En juego también está el premio por el MVP y es que muchas de estas papeletas se repartirán después del ansiado premio. La fiesta se acaba, pero aún queda un último baile.