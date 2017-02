Pablo Laso: “El Valencia Basket es muy sólido y nos espera un partido difícil”

Google Plus

Pablo Laso en rueda de prensa | Foto:Vavel, Autor: Tony Cuadrado

El partido que todo el mundo estaba esperando ya ha llegado y Pablo Laso se dirigió ante los medios para expresar sus sensaciones previas a la final de la Copa del Rey que enfrentará al Real Madrid y al Valencia Basket.

El técnico merengue, con esta final, lleva nada más y nada menos que 17 finales con el Real Madrid y se pronunció de esta manera: “Es un buen número. Estar en finales significa mucho. Es un trabajo de mucho tiempo. Son muchas cosas para poder llegar a jugar partidos como el de hoy y en ese sentido estoy muy contento”.

El entrenador analizó a su rival dirigiéndose a este como un equipo sólido y de muy alto nivel: “Es un equipo muy sólido y para ganar hoy habrá que hacer muchas cosas bien. Nos espera otro partido difícil”. “Hemos jugados las dos últimas semifinales de la Liga. Es un equipo grande y trabajado para ello. Es una plantilla de primerísimo nivel. Tiene una rotación interior grande con un jugador muy referente como Dubljevic y otros muy móviles. Por fuera, tienen jugadores que saben jugar muy bien. No me sorprende que esté aquí”.

También hablaron ante los medios jugadores como Randolph, Ayón o Doncic. El esloveno está llevando a cabo una Copa espectacular con números increíbles se expresó de esta manera: “Es mi segunda Copa del Rey y la verdad es que está siendo espectacular. Cada jugador tiene su rol y es importante y el equipo está haciendo un gran trabajo. He dormido bien, como un día normal, y ya estamos preparados para la final”, continuó, “El Valencia Basket tiene mucho talento. Es una final y va a ser muy duro e igualado. Vamos a dar el cien por cien para ganar la final. El cansancio podría notarse pero no lo creo porque hay mucha energía por jugar y ganar la Copa del Rey. En esta Copa no hay favoritos como hemos visto. Nosotros tuvimos que jugar dos prórrogas”.

El joven jugador también habló sobre la posibilidad de convertirse en el 'MVP' más joven de la Copa: “Sería un sueño pero lo importante es ganar al final, que es lo que más quiero. Hace cuatro años estuve aquí en Vitoria ganando la Minicopa en mi primer título en las categorías inferiores del Real Madrid y lo recuerdo muy bien”.

Todos coincidían en que sería una final muy dura y en que su rival no le pondría las cosas nada fácil. El Valencia Basket ha demostrado en numerosas ocasiones se son capaces de lograr muchas cosas, sobre todo en los momentos importantes. Sólo puede quedar uno.