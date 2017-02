El Real Madrid, una cantera de campeones

Google Plus

Los infantiles celebran el triunfo del pasado domingo | Foto: ACB

Barcelona y Joventut de Badalona sumaban tres Minicopas consecutivas. Ese era el récord hasta que llegó el Real Madrid de baloncesto.

Los blancos invierten en cantera y los resultados son evidentes: cinco títulos seguidos. Ningún equipo había ganado tantas Minicopas seguidas. Ningún equipo trabaja la cantera como el Madrid.

La Minicopa, un lujo para el baloncesto

Por supuesto las miradas en Vitoria y en cada edición de la Copa del Rey se las llevan los mayores, los profesionales. Todos los aficionados acuden para ver a los grandes y apoyar a sus equipos.

Sin embargo en la Minicopa hay otro baloncesto. Un baloncesto de formación descarado, entretenido y de calidad. Chicos de 12 años que pelean y dejan destellos en cada jugada.

La Copa del Rey es la estrella, el plato que todos esperan año tras año, pero el buen baloncesto también puede disfrutarse en las categorías inferiores. Un lujo para el seguidor de este deporte.

El dominio blanco

Cinco Minicopas seguidas evidencian el dominio del Real Madrid en la categoría infantil. Por supuesto a estas edades es muy complicado saber quiénes serán las estrellas del mañana, pero trabajar en cantera implica resultados a medio y largo plazo muy satisfactorios.

En la edición número 16 de la Minicopa Endesa, la edición de este año, varios jugadores de la plantilla blanca han destacado. A los jugadores del infantil A se sumaban dos invitados, Miguel Allen y Milos Pesic.

Foto del Infantil A del Real Madrid | Foto: Real Madrid

Entre todos los nombres de los jugadores del 2003 que presentaba Miguel López-Palacios, entrenador del equipo, brilla uno por encima del resto: Kostantin Kostadinov.

El búlgaro, alero de casi dos metros, fue la estrella del Madrid en el torneo. Un jugador polivalente, inteligente y con carácter. Un físico con potencial y una técnica sobresaliente para su altura.

Machaca, anota de tres, postea, inteligente con el pase, capaz de botar, gran defensor... Kostadinov domina a este nivel y dejó su huella en la final: 25 puntos, 11 rebotes y tres asistencias.

Otro nombre propio en la final fue el del alero Diego Maganto. Formado en las categorías inferiores del Coslada, destaca por el juego interior y el dominio en el rebote. Todo ello acompañado con un inteligente movimiento sin balón y un sólido lanzamiento exterior en catch&shoot.

Al lado de las dos estrellas del equipo aparece Eshete Calvo. Base nacido en Etiopía, con un ritmo de juego elevado y que sabe controlar el ataque de su equipo. Muy cómodo en las transiciones, tanto en la anotación como encontrando a sus compañeros, y con unas condiciones físicas muy interesantes para desarrollarse como base.

Carlos Santiago, Dani García y Owen Aquino completaron la principal rotación de López-Palacios, junto al invitado Allen. Todos ellos desprenden intensidad y carácter, la seña de identidad de este Real Madrid.

Carácter campeón y dominio físico

El trayecto de los blancos hasta la final no tuvo demasiadas complicaciones. Con un duro trabajo en cada encuentro el infantil no dejó lugar a las sorpresas y se preparaba para una nueva final frente a Unicaja.

La primera parte mostró un equipo andaluz férreo en defensa y veloz y preciso en ataque. Las sensaciones por primera vez en todo el torneo no eran positivas para el Madrid. El segundo cuarto, algo mejor, dejó el encuentro empatado de cara a los últimos 20 minutos.

Ya en la segunda parte los infantiles salieron con una actitud voraz. Chicos de doce años, con mil cosas en la cabeza, concentrados y con un único objetivo en mente: la Minicopa.

El dominio en el rebote, especialmente el ofensivo, y ese carácter de campeón permitió al Madrid realizar un último cuarto de libro. Todo ello con el estilo que marca las categorías inferiores, velocidad y pase, más uno contra uno.

El camino a la élite no es tan sencillo

No será tan fácil para estos chicos ganar una Copa del Rey. No todos pueden jugar la Minicopa con 13 años y cuatro años después ganar la Copa con el primer equipo. No todos se llaman Luka Doncic.

De lo que no cabe duda es del talento que atesora, no solo el equipo infantil, sino la cantera blanca. Hay que mirar también al junior, reciente campeón del torneo de Coín y que clasifica al equipo para la Final Four de la Euroliga de su categoría.

Aquí aparece Dino Radoncic. Amigo y compañero de Doncic, estrella del junior, categoría que le queda pequeña, y que ya ha debutado con el primer equipo.

El joven talento serbio, ex-jugador del Barcelona, impresionó con 37 puntos, siete rebotes y tres asistencias en la final del torneo ante el Unicaja. Su actuación le llevó al MVP.

Una cantera colmada de talento y carácter, que aprovecha el EBA para foguear a los junior, y que triunfa en casi todas las competiciones en las que participa.

Muchos de estos chicos no terminarán en el primer equipo. Puede que muchos se pierdan en unos años y pongan rumbo a ligas menores. Pero nadie le quitará las inolvidables experiencias que acumulan ahora, en la cantera del mejor club de baloncesto de Europa.