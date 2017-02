Google Plus

El uno por uno del Real Madrid frente al Darussafaka

1-4 suspenso | 5 suficiente | 6 bien | 7-8 notable | 9-10 sobresaliente

Sergio Llull guió una contundente victoria del Real Madrid en casa. La Euroliga, de vuelta y los blancos no fallan. Enorme partido del equipo de Laso.

#3 Anthony Randolph - 7

No necesito Randolph explotar su talento para dejar otro buen partido. Trece puntos y cinco rebotes en menos de veinte minutos. Hizo los números sin hacer ruido, junto a sus habituales highlights.

#4 Dontaye Draper - 5

Pocos minutos y actuación muy discreta, como si no hubiese pasado por la pista. Aportó en defensa, como siempre, y poco más.

#5 Rudy Fernández - 6'5

Flojo en anotación y con mal porcentaje, sin embargo su rendimiento llegó en rebote, defensa y generación. Aportó en todas las áreas salvo en anotar él mismo.

#6 Andrés Nocioni - No calificado

Dos minutos en pista. Imposible poner nota.

#7 Luka Doncic - 6'5

Al igual que con Rudy, no fue la mejor noche para Lukita de cara al aro. Anotó uno de sus cinco intentos, pero dejó siete asistencias y 5 rebotes en menos de quince minutos.

#8 Jonas Maciulis - 6'5

Nueve puntos en doce minutos con un solo fallo. Además el lituano exhibió su trabajo defensivo. Muy sólido Maciulis.

#14 Gustavo Ayón - 5

No era el partido ideal para el mexicano. La responsabilidad interior terminó recayendo en Hunter y, aunque Ayón no restó, no se puede decir que aportase positivamente en pista.

#20 Jaycee Carroll - 6

Discretos ocho puntos, pero una actuación que condicionó a la defensa rival.

#21 Othello Hunter - 7

Muy sólida actuación del americano. Controló el tráfico de las pinturas y dejó su marca con 14 puntos y cinco rebotes en 20 minutos.

#23 Sergio Llull - 9

Actuación intachable la del faro del Real Madrid. Tras su titánica Copa del Rey anota 31 puntos y reparte ocho asistencias. Brutal Llull.

#33 Trey Thompkins - 7

Salió y dejó la calidad ofensiva que atesora. No llegó a los 18 minutos y sumó 14 tantos, segundo máximo anotador del partido. En rebote y defensa pudo hacer más.

#44 Jeffery Taylor - 5

Jugó poco y aportó lo suyo, defensa. En ataque pasó inadvertido.

Entrenador: Pablo Laso - 8'5

Planteó un gran partido de inicio a fin. Supo utilizar a sus jugadores dependiendo del momento, lo más importante dado el rodaje del bloque, y acertó con la rotación tras la Copa del Rey.

#9 Felipe Reyes - No convocado

#36 Álex Suárez - No convocado