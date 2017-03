Pablo Laso: "Con el Galatasaray jugamos en una cancha caliente"

Google Plus

Pablo Laso hablando con los medios (Foto: Marta Barba - VAVEL)

El Madrid sigue como líder en solitario de la Euroliga, aunque equipos muy poderosos como CSKA de Moscú y Olimpiacos le siguen de muy cerca. Ahora toca volver a hacer las maletas para visitar una cancha complicada, una auténtica olla a presión, como es la de los turcos. El técnico vitoriano destaca al rival: "Es un equipo que tiene muchos jugadores de talento y que nos puso las cosas muy difíciles en Madrid. Es un partido complicado pero tiene mucha importancia para nosotros porque queremos lograr el objetivo de entrar entre los cuatro primeros".

Analizando al rival

Pese a que los de Ergin Ataman están prácticamente descartados para clasificarse, venden cara su derrota, sobretodo en su cancha, donde el público es un factor de presión importante. Además, en sus filas cuentan con jugadores de calidad como Emir Prerlzic, Sinan Guler o Alex Tyus. Pese a ello, se ha demostrado su falta de consistencia cuando los partidos se les ponen cuesta arriba.

Para el técnico vitoriano, comenzar con fuerza el partido y dominarlo es un elemento clave: "“El Galatasaray ha cambiado jugadores y jugamos en una cancha caliente. Tenemos que empezar concentrados sabiendo que es un rival al que hay que desgastar porque tiene mucha rotación. Si no jugamos serios se suelen crecer en los partidos".

Parte de bajas

El calendario de por sí exigente de los blancos, sumado a la reciente paliza en la Copa del Rey, está dejando algunos problemas físicos. Laso lo destacaba: "Nocioni será baja. Venía arrastrando molestias desde la Copa del Rey y le hemos hecho pruebas. No se ha entrenado esta semana pero descartamos algo grave. Tiene un pequeño edema. Le vamos a tener que parar una semana y no va a viajar. A día de hoy, no ha podido entrenarse Thompkins porque su mujer va a dar a luz pero esperamos que esté".

Partido a partido

Después de ganar su primer título de la presente temporada, ahora las expectativas son cada vez más altas y exigentes con el equipo. Sin embargo, el técnico no quiere que le cuelguen ya el cartel de favorito para lo que resta, solo se centra es más trabajo: "El famoso partido a partido es algo que hemos llevado bien durante la temporada y no deberíamos cambiar. No ha habido ningún equipo dominante pero hemos sido capaces de estar muy sólidos en enero y nos ha dado un pequeño colchón. Nos queda mucho trabajo porque cada partido es difícil y hay muchas opciones en juego".