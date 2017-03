Pablo Laso: “Ellos han jugado con mucha confianza y al final han conseguido una merecida victoria"

Google Plus

Pablo Laso en rueda de prensa | Foto:Vavel, Autor: Marta Barba

El conjunto merengue fue derrotado en tierras canarias, con un resultado de 75 - 64, por tercera vez consecutiva, quedándose con el segundo puesto de la tabla clasificatoria de la liga. El Iberostar Tenerife llevó acabo un partido muy sólido tanto en ataque como en defensa que les hace ampliar su diferencia con el Real Madrid por el liderato de la liga. El conjunto merengue tenía la oportunidad de empatar al conjunto canario en la tabla clasificatoria, pero debido a la dura derrota han perdido esta valiosa oportunidad.

Pablo Laso analizó la derrota de su equipo en rueda de prensa. Habló sobre el fuerte inicio que tuvo el equipo canario al comienzo del encuentro y sobre el mal acierto que tuvo su equipo: "Ellos han jugado un gran partido. Su inicio ha sido con muchísimo acierto y ha marcado el partido. Hemos respondido bien en ese momento que tenían un porcentaje tal alto en el tiro. Pero hemos tenido siempre la sensación de ir detrás. Ha habido algún momento en el tercer cuarto que hemos tenido la oportunidad de dar la vuelta al partido con algún tiro abierto a dos puntos. No ha podido ser”.



“Ellos han jugado con una mucha confianza y al final han conseguido una merecida victoria. Han estado bien en defensa y nosotros hemos tenido tiros abiertos que no hemos metido. Nos han alargado mucho las posesiones en ataque y han hecho que el ritmo del partido fuera más lento. Nuestro equipo normalmente no hace 64 puntos y eso es también mérito del Tenerife”, concluyó el técnico.

El Real Madrid debe de analizar la derrota y fijarse en los fallos y errores que han llevado a cabo para corregirlos y que no vuelvan a ocurrir, dejen atrás esta mala racha y puedan volver a ganar partidos de nuevo.