Pablo Laso: "Estrella Roja es un equipo fuerte en todas las posiciones"

Google Plus

Laso dando detalles sobre el estado del equipo (Foto: Rubén Revilla - VAVEL)

Vuelve el baloncesto europeo al Palacio de los Deportes. Duelo más que interesante entre dos clásicos del Viejo Continente, y que además están directamente metidos en la lucha por estar en cuartos de final. Los balcánicos, que han estado en segundo plano durante varios años, han vuelto a encontrar una generación de excelentes jóvenes dentro de su inagotable cantera de talentos.

Pablo Laso lo sabe y quiso destacar la exigencia del encuentro: "El Estrella Roja es un equipo muy compensado, fuerte en todas las posiciones, gente dura que sobre todo, defensivamente son muy sólidos en el uno contra uno, con buena capacidad de rebote, y eso les da mucha seguridad en el juego”.

Analizando al rival

Pocos eran los que pensaban que los de Belgrado pudieran seguir en la pomada a estas alturas de "regular season". Pero lo cierto es que están aguantando el esfuerzo y ya han vencido a varios de los equipos más fuertes de Europa. El técnico vitoriano hizo repaso sobre alguno de sus talentos: "A partir de ahí consiguen correr y tienen a Jovic que crea mucho juego para el resto, y el crecimiento de Guduric, Lavic y Jenkins en el exterior. Es un equipo completo, que ha encontrado su juego, llevan mucho tiempo jugando juntos y les hace ser un conjunto temible y que está compitiendo a un gran nivel en la Euroliga".

Carga de partidos

Las últimas semanas le están pesando las piernas a los blancos. Han perdido tres partidos consecutivos, y es porque los rivales llegan más frescos que ellos: "Hemos tenido un febrero intenso y el aspecto físico, y el mental, es algo que me preocupa. Llevamos mucha carga pero para nosotros cada partido es importante. En la Euroliga aspiramos a intentar conseguir matemáticamente el puesto entre los cuatro primeros que nos permitiría tener el playoff en casa, y además jugamos contra un equipo que también se está jugando entrar".

Los viajes fuera muy seguidos (dos a las Islas Canarias y otro a Estambul) también han pesado, por ello el técnico agradece poder haber tenido unos días en la capital: "El equipo necesitaba esta estabilidad de estar en casa, de no viajar, de poder entrenar seguido dos o tres días y en ese sentido, estoy contento con la semana de trabajo del equipo, sabiendo que tenemos un fin de semana muy exigente, con un partido de Euroliga donde nos jugamos muchas cosas y después con el Clásico".

Altas y bajas

Laso también quiso repasar como está la enfermería blanca. El que causará baja segura es el argentino Nocioni, aunque hay alguna otra duda:"Nocioni está fuera. Se probó a principio de semana pero no está para entrenar, le molesta el pie y no queremos forzar una situación para convertirla en más grave. Hoy no se ha entrenado Hunter, con un problema de espalda, pero espero que esté bien para mañana. Y Doncic anda con un golpe y ha entrenado a menos ritmo que el resto, pero mañana espero tener a todos menos a Chapu".