Pablo Laso: "Aún podemos mejorar". | Foto: realmadrid.com

La paliza que le endosó el Real Madrid al Estrella Roja dejó muy satisfecho al entrenador Pablo Laso, pero aun así, fue capaz de valorar algunos aspectos del equipo que no le convencieron. El conformismo no entra en el diccionario del entrenador madridista, que afirmó que en defensa "no habían estado mal, pero habían perdido balones que el rival ha aprovechado para anotar".

Nunca se conforma

En cuanto a la actuación ofensiva del equipo, Laso no tuvo ningún reparo en asegurar que se había realizado el partido casi perfecto. "Tuvimos el control del partido y fuimos nosotros los que impusimos el ritmo".

El entrenador quiso destacar lo importante y útil que es poder preparar los partidos. "Hacia meses que no teníamos tres entrenamientos seguidos antes de un partido, y se nota que ayuda mucho". El calendario madridista pocas veces permite esto y es algo con lo que debe convivir Pablo Laso.

En el turno de preguntas, se le preguntó si este era "el partido perfecto", a lo que Pablo contestó que evidentemente no, ya que siempre hay margen de mejora. "Ha sido un partido muy completo pero seguro que podemos mejorar".

Después, el entrenador señalo que varios jugadores habían terminado con ciertas molestias. Rudy Fernández, Luka Doncic, Jonas Maciulis y Othello Hunter acabaron doloridos y habrá que ver como llegan al inminente partido de liga que se juega el domingo frente al eterno rival, el Barcelona. "Ante las molestias de algunos hombres y el resultado, hemos querido repartir minutos para minimizar esfuerzos porque volvemos a jugar en 48 horas".

La tranquilidad de la clasificación

"Cumplimos el objetivo principal que era ganar para estar ya clasificados oficialmente y además estamos muy cerca de conseguir el factor cancha", añadió Pablo Laso para terminar la rueda de prensa, y seguro que ya está pensando en Barcelona el domingo, el que será un durísimo partido.