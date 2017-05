Pablo Laso: "Estoy muy orgulloso del equipo"

Google Plus

Pablo Laso vivirá su quinta Final Four con el Madrid (Foto: ACB.com)

El Real Madrid ya está en la Final Four 2017. Tras derrotar al Darussafaka se medirá ahora a Fenerbahçe en las semifinales. Por la otra parte del cuadro ya espera CSKA de Moscú, y aún está por decidir el cuarto contendiente, que deberá salir de la larga serie entre Olympiacos y Anadolu Efes. Los blancos han hecho los deberes, y tras un mal segundo partido, lo han dado todo en tierras turcas. Dominio sobre el rival y perfecta gestión de las ventajas.

Por todo ello Pablo Laso tiene buenas palabras tras una serie que considera complicada: "La serie ha sido muy difícil y dura desde el principio. Sabíamos de la capacidad y del peligro del Darussafaka, con muy buenos anotadores, y probablemente hemos jugado mucho mejor fuera de casa que en casa. Fuimos capaces de ganar el primero en Madrid sufriendo, el segundo no lo pudimos ganar, pero creo que el equipo ha hecho dos grandes partidos aquí".

Analizando el partido

El técnico vitoriano ha ido conociendo cada día mejor la estrategia del rival, aprendiendo de los errores y adelantándose a las decisiones de David Blatt. En el descanso hubo una importante charla: "En el descanso les he dicho que Darussafaka iba a volver a entrar pero hemos estado muy sólidos, con pocos errores hasta que hemos cogido mucha ventaja y parecía el partido terminado pero intentaba hacerles entender que quedaba mucho encuentro porque es un equipo que encuentra canastas de cualquier manera y que teníamos que estar concentrados en cualquier situación. Han tenido ese tirón para volver al partido pero ha sido importante jugar con corazón y cabeza".

Otra Final Four

En las seis temporadas que lleva Laso en el Real Madrid, ha alcanzado la Final Four en cinco ocasiones, lo que demuestra la seriedad de su proyecto y lo bien que lo sabe prolongar cada año: "Estoy muy orgulloso del equipo, de los jugadores y de toda la gente que trabaja día a día conmigo para conseguir esto. Gracias a Juan Carlos, al presidente, a la Junta Directiva y, por supuesto, a los aficionados porque sin ellos no lo conseguiríamos. El apoyo que nos dan cada día es lo que nos hace grandes. Y me remito siempre al partido del Fenerbahçe del año pasado, la sensación de que la gente te aplaude y te ovaciona perdiendo".