Previa Real Madrid vs Movistar Estudiantes: Ahora toca la liga

Real Madrid Baloncesto vs Movistar estudiantes Autor: Verónica Fernández (VAVEL)

El próximo domingo el Real Madrid recibirá al Movistar Estudiantes en otro esperadísimo derbi. El equipo de Concha Espina viene de una dura semana en Estambul, una semana en la que se ha medido dos veces al Darussafaka, equipo que bajo el mando de David Blatt plantó cara en todo momento al Real Madrid, que venía de firmar la mejor temporada regular de la historia de la Euroliga. El equipo blanco salió con ambas victorias de la capital turca en menos de 48 horas y para medirse en apenas dos días a un Movistar Estudiantes, que por su parte viene de ser arrollado la pasada semana a manos del Herbalife GC por 104-86.

Precedentes del partido

El derbi más repetido en la Liga Endesa con un total de 166 duelos Real Madrid y Estudiantes desde el inicio de la competición, algo que solo iguala el derbi catalán entre FC Barcelona y Joventut de Badalona. En la historia de la competición el resultado es de 122-43 para el Real Madrid, dándose únicamente un empate.



La derrota más abultada del Real Madrid en un derbi se produjo en la temporada 2.002-03, cuando caía por 25 puntos de diferencia, por 59 a 84. La derrota más contundente para el Estudiantes fue en la campaña 1.970-71, cayendo por 55 puntos de diferencia, 100 a 45.

El ultimo partido en el que se enfrentaron estos dos equipos se jugó el 23 de Octubre en el Wizink Center, pero jugando el Movistar Estudiantes como local. En ese partido venció el Real Madrid por 96 a 88 en un duelo muy ajustado que no se decidió prácticamente hasta el final. Tremendo partido de un Edwin Jackson que acompañado de muy buenos minutos de Omar Cook, Dylan Page y Alí Traoré, no fueron capaces de aguantar el ritmo anotador del Real Madrid. Los 21 de Jackson y sus escuderos (11,11 y 14 respectivamente) no pudieron con una anotación muy repartida del Madrid, en el que destacaron Anthony Randolph (18), Rudy Fernández (16) y sobre todo un excelso Jaycee Carroll, con 24 puntos; siendo 16 de estos en el último cuarto y un sublime 6 de 7 desde la línea de tres puntos.

Asaltar el fortín

El Real Madrid juega muy cómodo en casa donde es prácticamente invencible, esta temporada ha disputado un total de 31 partidos y su balance es espectacular: 28 victorias por solo 3 derrotas, lo que significa un 90,3% de triunfos. En la Liga Endesa el balance del Real Madrid es un impresionante 13-1, con una única derrota que llegó ante el Herbalife Gran Canaria hace apenas dos meses.



La primera derrota como local llegó en la Euroliga pero fue precisamente ante un equipo de la Liga Endesa el Baskonia, que se impuso por 87 a 91 en la tercera jornada. En cuartos de final, en el segundo partido de la eliminatoria ante Darussafaka Dogus Istanbul, llegaría la que hasta ahora es la última derrota como local del conjunto de Pablo Laso esta temporada.

Sumémosle el factor racha, el equipo colegial no gana en la pista del Real Madrid desde la temporada 2.004-05, acumulando el conjunto blanco nada menos que 11 victorias consecutivas. El Wizink Center es una pista muy dura para cualquier equipo, pero el Estudiantes tiene, históricamente, serios problemas para vencer como visitante al Real Madrid.

Duelo de candidatos al MVP

Sergio Llull y Edwin Jackson son dos nombres muy recurrentes en las redes sociales desde que se inició la votación para elegir al mejor jugador de esta temporada 2.016-2.017. Dos jugadores que sin duda alguna están dando un muy buen nivel con un rendimiento digno de admiración, son los dos máximos anotadores de la Liga Endesa la presente temporada. Edwin Jackson, que no ha marcado menos de 10 puntos en ninguno de los 29 partidos que ha jugado este curso y que promedia 22,3 puntos por partido y 3,2 asistencias, se medirá a Sergio Llull que anota 16,1 en cada choque, además de 5,4 asistencias, y que ha demostrado esta temporada que el baloncesto en Europa sigue el ritmo que él decida marcar.

En las plantillas no hay mucha novedad, en el Real Madrid ha sido activada la ficha de Trey Thompkins, dando la baja a Gustavo Ayón. Y en el Movistar Estudiantes, las bajas de Ondrej Balvin y Dylan Page siguen siendo vigentes y además Jamar Smith es duda.