Pablo Laso: "Nos faltó chispa para romper antes el partido".

Pablo Laso en rueda de prensa. | Foto: realmadrid.com

La exigencia del deporte profesional provoca que, en ocasiones, no puedas rendir siempre al máximo nivel, y Pablo Laso es muy consciente de ello. Por eso, al acudir a la rueda de prensa, quiso dejar constancia de su satisfacción con el trabajo del equipo después de los últimos partidos durísimos que han tenido que jugar en Euroliga. No siempre se puede jugar bien, pero que este equipo siga ganando tiene mucho mérito.

Se noto la falta de frescura

Pablo Laso afirmó que la clave de la victoria sobre el Estudiantes reside en tres momentos: "en el gran comienzo con parcial de 11-2, a mediados del segundo cuarto, y el parcial de 13 puntos que hemos conseguido en el tercer cuarto", explicó el entrenador blanco.

"En el resto del partido, se nos ha notado la fatiga física y mental que arrastrábamos de partidos anteriores, y por ello, nos ha faltado un poco de chispa para poder romper el partido".

"Otro inconveniente ha sido la falta de tiempo para preparar este partido. Llegamos a Madrid y solo teníamos un día para entrenar y preparar el duelo, y aun así hemos conseguido defender bien a Jackson, su jugador más importante", añadió Laso.

Le da igual la NBA y quién vea los partidos

En la ronda de preguntas, fue preguntado por la actuación del joven Luka Doncic, que según cuenta algunas informaciones, estaban siendo observado por varios ojeadores de la NBA. A esta pregunta, Pablo Laso afirmó que le da igual quién esté viendo los partidos y no es algo que le preocupe ni a él ni a Luka, y no tienen que hablar de ello.

"No creo que solo hayan visto este partido de Luka. Habrán visto más y con actuaciones mucho mejores de él. Hoy ha jugado correcto, sin más, pero puede jugar muchísimo mejor."

Después fue preguntado por la escasa actuación de Anthony Randolph y si se trataba de algún problema físico o una cuestión de rotación, a lo que Pablo Laso contestó que no era ninguno de esos motivos. "Anthony solo ha jugado seis minutos porque así lo he visto conveniente, y no pasa nada, sigue siendo un jugador clave para nosotros".

Concluyó la rueda de prensa y Pablo Laso se despidió sonriente después de una semana perfecta en cuanto a victorias.