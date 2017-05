Google Plus

Previa ICL Manresa - Real Madrid: choque de extremos

El Real Madrid de Baloncesto se verá las caras con el Manresa después de que el encuentro entre los dos equipos fuese atrasado por motivos de la Euroliga. Es decir, la Liga Endesa decidió mover los choques del Baskonia y el Real Madrid por motivos de descanso y para que los dos conjuntos llegasen en una posición mucho más cómoda a sus respectivos enfrentamientos europeos. Descanso que aprovechó a la perfección Pablo Laso y le sirvieron para preparar más los partidos en territorio turco.

Así pues, el Real Madrid viaja a Manresa para cumplir con el partido atrasado de la jornada trigésima, aplazado por estar en plena clasificación para la Final a Cuatro de la Euroliga, en el que buscará no perder el paso con el Valencia Basket, en el liderato de la clasificación, ante el único equipo ya descendido.

Sin compromiso europeo esta semana, el Real Madrid tiene que ponerse al día con la Liga Endesa y jugar ante un ICL Manresa que pese a haber consumado su puesto de descenso, ha mejorado en su juego en las últimas semanas. Esta doble circunstancia, que el ICL Manresa no se juegue nada y que el Real Madrid esté más o menos relajado tras haber conseguido su clasificación para la Final a Cuatro de la Euroliga, puede ser importante en un partido en el que el equipo madrileño tiene que mantener el codo a codo con el Valencia Basket de cara a obtener la ventaja de campo.

Previa ICL Manresa - Real Madrid: choque de extremos

Además, los chicos de Laso, al librarse del quinto partido, han conseguido un poco más de descanso... relajando así unas piernas que ya están abarrotadas de minutos. Entre esta semana y la que viene, el Real Madrid sólo tendrá que estar pendiente de la liga doméstica, aunque, claro, la Final Four de la Euroliga está ahí con el partido ante el Fenerbahce el 19 de mayo a las 20.30 horas.

En el histórico de enfrentamiento entre ambos equipos, el dominio madridista es notorio con 73 victorias, un empate y 11 derrotas ante los manresanos. La última victoria del ICL Manresa, en su cancha ante el Real Madrid fue hace 19 años, el 24 de mayo de 1998.

El Manresa quiere agotar todas las oportunidades

El ICL Manresa, después de saber que matemáticamente que habían descendido de categoría tras perder el pasado miércoles en la pisa del Unicaja, agotará hasta la última bala que tenga en la recámara para seguir en la ACB y estará atento a las renuncias de aspirantes a jugar en la máxima categoría que se pudieran producir. El presidente del Bàsquet Manresa ha confirmado que si, como en campañas anteriores, se da la circunstancia de que los equipos que consiguen el ascenso renunciaran a su plaza y la ACB pensara en ofrecérsela al Manresa, el club estaría preparado.

"Si nos invitan, a pesar de saber que seremos los últimos de la fila, queremos estar en la máxima categoría", ha dicho Arnau en una rueda de prensa. El máximo responsable del club catalán ha comentado que la ACB actuará frente a la resolución de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el canon de acceso a la competición. Arnau cree que no se llegará a aplicar este verano, pues la ACB "pedirá que se apliquen medidas cautelares y mientras no se decida sobre el tema, la resolución no es ejecutiva". Aun así, reconoce que hay otras incertidumbres que ponen en cuestión la posibilidad que el ICL pueda salvarse en los despachos, como es el hecho que "está en debate el sistema de competición de la temporada que viene".

A pesar del positivismo en este sentido, el consejero Fèlix Salido ha insistido que de finalmente disputar la LEB, el Manresa tendrá muy difícil recuperar la categoría pues tendría que depositar de nuevo el fondo de garantía de 1,5 millones (más IVA), un dinero que no sería fácil de conseguir teniendo en cuenta las circunstancias. Arnau no ha querido adelantar ninguna posible decisión sobre la confección del equipo técnico y de la plantilla para la próxima temporada, a expensas de confirmar cual será el destino final del club.

El club ha anunciado una audiencia pública con los accionistas y los abonados para que aporten su punto de vista sobre el futuro de la entidad. Se hará este viernes, 5 de mayo, a partir de las siete de la tarde en el Nou Congost.

Declaraciones previas de Pablo Laso

Laso hace sus cuentas, y contando con este partido aplazado, si el Madrid gana los cuatro partidos que restan para cerrar la regular, será el primero seguro. Ello da una ventaja de campo muy tentadora: "Entramos en una situación en la que ganando los cuatro encuentros somos primeros y es a lo que aspiramos, sabiendo que nos quedan tres partidos fuera de casa difíciles y esta semana tenemos dos salidas complicadas (Manresa y Zaragoza). Viajaremos con los catorce y decidiremos el tema de los extra comunitarios (Thompkins, Ayón o Randolph) vigilando un poco la carga de minutos".

Previa ICL Manresa - Real Madrid: choque de extremos

Los pupilos de Ibon Navarro está teniendo una temporada desastrosa. Son los últimos y están a cuatro partidos de la salvación, por lo que tienen todo prácticamente perdido. Pese a ello, Laso analiza alguna de sus armas: "Será un partido difícil porque es un equipo que se crece en su cancha, están muy arropados por su gente y juegan con mucha energía. Estar ya descendidos es un arma de doble filo para los dos conjuntos, porque ellos pueden tener la motivación de ganar al Real Madrid ante su público y para nosotros es la obligatoriedad de buscar un buen resultado de cara a la clasificación".